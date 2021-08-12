快訊

足球給的快樂與金錢？法國與巴黎的球王「梅西經濟學」

林志炫大陸選秀自2公尺高處墜落傳骨裂 網曝現場零防護措施

駕駛多想吃？直升機突降落停車場「只為買冰淇淋蛋糕」

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
加拿大一座小鎮近日出現一起離奇案件，一名男子為了滿足自己對「甜食的渴望」，竟然隨意降落在小鎮中心，甚至離機去購買一個冰淇淋蛋糕。截自推特
加拿大一座小鎮近日出現一起離奇案件，一名男子為了滿足自己對「甜食的渴望」，竟然隨意降落在小鎮中心，甚至離機去購買一個冰淇淋蛋糕。截自推特

加拿大一座小鎮近日出現一起離奇案件，一名男子為了滿足自己對「甜食的渴望」，竟然隨意降落在小鎮中心，甚至離機去購買一個冰淇淋蛋糕。

「衛報」報導，加拿大薩斯喀徹溫省蒂斯代爾鎮（Tisdale）的居民上月31日驚訝地看到，一架鮮紅色的直升機突然降落在該鎮唯一的冰淇淋速食餐廳「冰雪皇后」（Dairy Queen）附近的停車場，降落時一度揚起大量塵土和碎片。

最初，因為這架直升機塗有與該省空中救援直升機相同的顏色，居民們誤以為現場發生醫療緊急情況，但當鎮長看到駕駛神色自若地帶著一個冰淇淋蛋糕、心滿意足地離開餐廳時，他意識到這架飛機的「任務」似乎並不單純。

警方隨後經過調查表示，調查人員已確定這趟「甜點之旅」不是緊急情況，並已對這名34歲的飛行駕駛提出指控，但他的姓名尚未公開。據悉，該男子來自勒羅伊鎮（Leroy）、擁有直升機駕照，他將面臨停在非法地點、危險操作飛機等指控，並將於下個月7日出庭受審。

直升機 冰淇淋 加拿大

延伸閱讀

city'super加拿大美食物產展 頂級生鮮免出國就能品嚐

全球需求飆升疫苗供不應求 莫德納宣布：將在加拿大設廠

加拿大商人史佩弗被遭判11年 美駐華大使館譴責

美國隊奧運「銀」恨沒關係　新星卡薩斯、艾倫前途無量

相關新聞

超過攝氏48度！義大利受熱浪侵襲出現「歷史新高溫」

歐洲近期受到「超級熱浪」侵襲，而日前義大利更出現「歷史最高溫」，據報告顯示其溫度高達攝氏48.8度。

駕駛多想吃？直升機突降落停車場「只為買冰淇淋蛋糕」

加拿大一座小鎮近日出現一起離奇案件，一名男子為了滿足自己對「甜食的渴望」，竟然隨意降落在小鎮中心，甚至離機去購買一個冰淇...

立陶宛駐中國大使：已接獲北京離境要求

中國不滿立陶宛允許以「台灣」名義設代表處，要求立陶宛召回駐中國大使，大使米凱維切涅（Diana Mickeviciene...

日經：新加坡加碼半導體投資 要追上台韓還有一段距離

過去一年來，新加坡已宣布規模數十億美元的半導體相關投資計畫，但日經新聞指出，星國與台灣等亞洲晶片強權之間仍有一段不小的差...

神學士猛攻 喀布爾恐一個月淪陷

駐阿富汗美軍預計本月底完成撤離，激進組織「神學士」加快攻城掠地的步伐，六天內拿下九個省的省會。美國最新的情報評估更趨悲觀...

瞞疫情、爆性騷 壓垮兩代郭謨帝國

美國紐約州長郭謨在性騷擾醜聞罩頂數月後，十日宣布辭職，震驚紐約政壇。六十三歲的郭謨出身政治世家，新冠肺炎疫情初期應對妥當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。