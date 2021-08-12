超過攝氏48度！義大利受熱浪侵襲出現「歷史新高溫」

歐洲近期受到「超級熱浪」侵襲，而日前義大利更出現「歷史最高溫」，據報告顯示其溫度高達攝氏48.8度。

「衛報」報導，若這項數據被世界氣象組織所接受，它將打破1977年在雅典創下的攝氏48度高溫的歐洲紀錄。此次新高溫是在義大利西西里島的錫拉丘茲（Syracuse）的一座監測站所測量，並很快得到該島氣象當局的證實。

這一發現是在一股猛烈熱浪穿過地中海、一路延伸到突尼西亞和阿爾及利亞之際出現的，目前這股熱浪已經在該地區「燃燒」了一個多星期，義大利政府也已宣布進入緊急狀態，此外，包括土耳其和希臘也遭受毀滅性大火的打擊。

英國氣象局氣象學家米切爾（Trevor Mitchell）表示「義大利氣象協會說攝氏48.8的溫度報告是真實的，但對於此類潛在記錄，在正式宣布之前通常需要一個驗證過程」，他還補充說「過去幾天西西里島一直在經歷熱浪，錫拉丘茲西部山區背風處的『焚風效應』可能有助於產生這股高溫」。

蘇格蘭氣象學家斯鄧肯（Scott Duncan）表示「更多的高溫記錄是不可避免的，席捲北非大部分地區和南歐的危險熱浪正在上演，未來幾天，熱浪的焦點將略微向西和向北轉移」。

北半球今年包括加拿大、美國西部、芬蘭、愛沙尼亞、土耳其和莫斯科的溫度記錄紛紛被打破，造成前所未有的洪水席捲德國和中國部分地區，而世界上最大的西伯利亞針葉林也出現創紀錄的野火。