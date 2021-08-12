快訊

足球給的快樂與金錢？法國與巴黎的球王「梅西經濟學」

林志炫大陸選秀自2公尺高處墜落傳骨裂 網曝現場零防護措施

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超過攝氏48度！義大利受熱浪侵襲出現「歷史新高溫」

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
歐洲近期受到「超級熱浪」侵襲，而日前義大利更出現「歷史最高溫」，據報告顯示其溫度高達攝氏48.8度。美聯社
歐洲近期受到「超級熱浪」侵襲，而日前義大利更出現「歷史最高溫」，據報告顯示其溫度高達攝氏48.8度。美聯社

歐洲近期受到「超級熱浪」侵襲，而日前義大利更出現「歷史最高溫」，據報告顯示其溫度高達攝氏48.8度。

「衛報」報導，若這項數據被世界氣象組織所接受，它將打破1977年在雅典創下的攝氏48度高溫的歐洲紀錄。此次新高溫是在義大利西西里島的錫拉丘茲（Syracuse）的一座監測站所測量，並很快得到該島氣象當局的證實。

這一發現是在一股猛烈熱浪穿過地中海、一路延伸到突尼西亞和阿爾及利亞之際出現的，目前這股熱浪已經在該地區「燃燒」了一個多星期，義大利政府也已宣布進入緊急狀態，此外，包括土耳其和希臘也遭受毀滅性大火的打擊。

英國氣象局氣象學家米切爾（Trevor Mitchell）表示「義大利氣象協會說攝氏48.8的溫度報告是真實的，但對於此類潛在記錄，在正式宣布之前通常需要一個驗證過程」，他還補充說「過去幾天西西里島一直在經歷熱浪，錫拉丘茲西部山區背風處的『焚風效應』可能有助於產生這股高溫」。

蘇格蘭氣象學家斯鄧肯（Scott Duncan）表示「更多的高溫記錄是不可避免的，席捲北非大部分地區和南歐的危險熱浪正在上演，未來幾天，熱浪的焦點將略微向西和向北轉移」。

北半球今年包括加拿大、美國西部、芬蘭、愛沙尼亞、土耳其和莫斯科的溫度記錄紛紛被打破，造成前所未有的洪水席捲德國和中國部分地區，而世界上最大的西伯利亞針葉林也出現創紀錄的野火。

義大利 熱浪 高溫

延伸閱讀

今夏第三波熱浪來襲 美國西北部地區剉咧等

NBA／希臘熱浪導致野火災情 安戴托昆波掏腰包助災民

田徑／湯普森-赫拉奪本屆第3金 義大利男子400接力摘金

義大利男年薪400萬遭台妻罵「骯髒低賤」 法官准離婚

相關新聞

超過攝氏48度！義大利受熱浪侵襲出現「歷史新高溫」

歐洲近期受到「超級熱浪」侵襲，而日前義大利更出現「歷史最高溫」，據報告顯示其溫度高達攝氏48.8度。

駕駛多想吃？直升機突降落停車場「只為買冰淇淋蛋糕」

加拿大一座小鎮近日出現一起離奇案件，一名男子為了滿足自己對「甜食的渴望」，竟然隨意降落在小鎮中心，甚至離機去購買一個冰淇...

立陶宛駐中國大使：已接獲北京離境要求

中國不滿立陶宛允許以「台灣」名義設代表處，要求立陶宛召回駐中國大使，大使米凱維切涅（Diana Mickeviciene...

日經：新加坡加碼半導體投資 要追上台韓還有一段距離

過去一年來，新加坡已宣布規模數十億美元的半導體相關投資計畫，但日經新聞指出，星國與台灣等亞洲晶片強權之間仍有一段不小的差...

神學士猛攻 喀布爾恐一個月淪陷

駐阿富汗美軍預計本月底完成撤離，激進組織「神學士」加快攻城掠地的步伐，六天內拿下九個省的省會。美國最新的情報評估更趨悲觀...

瞞疫情、爆性騷 壓垮兩代郭謨帝國

美國紐約州長郭謨在性騷擾醜聞罩頂數月後，十日宣布辭職，震驚紐約政壇。六十三歲的郭謨出身政治世家，新冠肺炎疫情初期應對妥當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。