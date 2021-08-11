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東奧慶功宴樂極生悲 日本朝日電視員工違反限聚令之餘墮樓重傷
日本朝日電視台有10名職員，在8月8日東奧閉幕結束後，前往卡啦OK店舉行慶功宴，但在凌晨時分一名女職員卻從店外樓梯意外墮樓重傷。
日本放送協會（NHK）報道，該10名朝日電視員工，主力負責東奧報道。事發8日，10人在東奧閉幕會結束後，前往東京澀谷區的一間卡啦OK舉行慶功宴。
慶功宴舉行至9日凌晨約4時左右的時候，一名女員工懷疑醉酒，從後樓梯離開時踏空，意外從1樓摔下地面重傷。
受疫情影響東京仍正實施緊急狀態，要求飲食及娛樂場所提早關門，朝日電視亦有禁止員工舉行大型聚會，有關慶功宴涉嫌違反公司守則。
朝日電視發表聲明，對事件感到遺憾，並對有員工違反限聚令等措施致歉。涉事卡啦OK店PASELA亦表示已確保用作走火通道後樓梯的安全，並對意外發生致歉。
警方初步調查表示，相信墮樓事件純屬意外。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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文章授權轉載自《香港01》
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