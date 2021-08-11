塔利班再拿下阿富汗3省會迄今掌控9個 距首都喀布爾僅約200公里

美國從阿富汗撤軍後，塔利班迅速攻城拔寨，佔領許多重要城市及首會。來到8月11日，最新落入組織手中的包括法拉省（Farah）的首府法拉（Farah），以及巴格蘭省（Baghlan）首府普勒胡姆里（Pol-e-Khomri或Puli Khumri）。阿富汗政府官員還警告稱，塔利班有可能數周內拿下首都喀布爾。

半島電視台稱，當地消息人士向它確認，再有2個省份已落入塔利班手中。迄今這個極端組織已拿下8個省的首府。阿富汗有34個省會。

塔利班在不足1週內已佔領9個省的首府，包括屬於巴達赫尚省（Badakhshan）、巴格蘭省、塔哈爾省（Takhar）、昆都士省（Kunduz）、薩曼甘省（Samangan）、朱茲詹省（Jowzjan）、薩爾普勒省（Sar-e Pol）、法拉省、尼姆魯茲（Nimruz）的。

普勒胡姆里1名議會成員以及1名軍官向法媒表示，10日落入塔利班手中的普勒胡姆里市，距離首都喀布爾以北約200公里。取得它對塔利班來說，是在北部省份取得「三連勝」

法拉市是塔利班在阿富汗西南部拿下的第二個省會。塔利班6日佔據鄰近法拉省的尼姆魯茲省。法拉省落入塔利班手中，亦是讓組織獲得多一個通往伊朗的邊境站。

組織本週較早時拿下昆都士省及塔哈爾省，讓它差不多全面控制一條由通往喀布爾及巴達赫尚省（Badakhshan）、全長378公里的道路控制權。它是客運和商用車輛，以及包括毒品在內的非法貨物運輸主要中轉樞紐。

《華爾街日報》8月9日報道稱，一系列戰場上的損失加劇了要求總統加尼（Ashraf Ghani）改變執政方式或下台的呼聲。

一位阿富汗政府高級官員警告說，除非所有反對叛亂的政治力量團結起來，制定一個共同的戰爭計劃，否則喀布爾可能在幾周內落入塔利班手中。

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）8月10日在接受俄羅斯衛星通訊社採訪時說，只有在取得對阿富汗其他地區的控制之後才會決定有關進攻喀布爾的問題。

他說：「計劃是這樣的，必須先佔領其他省份，然後再定奪喀布爾問題。目前，攻佔喀布爾的最終決心尚未做出。」

隨着攻勢取得進展，塔利班也明確拒絕美國此前於7月底提出的組建過渡政府提議。俄羅斯衛星通訊社稱，穆賈希德9日接受其採訪時表示，塔利班不接受成立過渡政府，而是要尋求「根本性的解決方案」。

與此同時，一名匿名美國官員告訴路透社，美軍2021年早些時候就曾向拜登（Joe Biden）政府發出警告，但塔利班佔領這些省會城市的速度之快依然讓美軍領導層感到「驚訝」。

6座省會城市接連丟失的消息，則令阿富汗政府陷入困境。美國彭博社援引知情人士的話稱，阿富汗政府內部的氣氛正變得極度緊張，高級官員認為，阿政府唯一的出路可能就只有與國內其他反對塔利班的勢力聯手。

美軍目前仍通過空襲對阿政府軍提供支援，並出動B-52轟炸機打擊塔利班主要陣地，阿國防部發言人聲稱，此次空襲令塔利班「傷亡慘重」。

美國政府也強調，美國不會再出兵干預阿富汗局勢，阿富汗安全部隊應自行承擔「保衛阿富汗」的任務。

美國總統拜登此前已明確做出表態，美國在阿富汗的軍事行動將在8月31日結束，他不會讓新一代的美國人「再次陷入這場已持續20年的戰爭泥潭」。

延伸閱讀：

塔利班攻勢猛烈 3天內攻陷阿富汗6省會 親政府民兵不戰而降

阿富汗官員：昆都士大部分地區落入塔利班手中

文章授權轉載自《香港01》