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中國人權惹議 冬奧贊助廠商觀望中

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

將在2022年2月登場的北京冬季奧運，因為中國多次引發人權議題，奧委會正面臨持續舉辦、改期、變更地點或取消的選擇難題。目前贊助比賽的可口可樂、Visa 等多數企業選擇觀望，僅表示「運動員在哪，贊助就在哪。」但國際西藏組織執行主任麥基翁強調，「若企業關心運動員，就該發揮影響力，改變奧委會的決定。」

國際對冬奧施壓

中國日前多次在新疆、西藏、香港等處引起人權爭議，美國等多國政府指控，中國政府對維吾爾人設立集中營、強制絕育將造成種族滅絕，並強烈譴責中國政府的作為。美國之音報導，相關人權活動人士極力呼籲，希望國際奧委會能夠更改冬奧舉辦地點，或促使大型企業取消贊助。

華爾街日報也指出，北京冬奧正被網路民族情緒猛力抨擊，導致人們將賽事政治化，2022 年冬奧的贊助商也受到各方人權組織的壓力，希望公司能促使奧委會取消北京冬奧，但數間公司都並未回覆。

奧委會掙扎中

對於國際壓力，奧委會日前對華爾街日報提出一項聲明，強調將奧運賽事交由任何一個國家舉辦，都不代表奧委會認同該主辦國的政治結構、社經環境或人權標準，且認為中國已提出足夠的保證，相信其會尊重維護人權等基本奧林匹克原則。

雖然奧委會目前並未表態要取消或延遲賽事，但麥基翁仍認為，取消北京冬季奧運是「肯定有機會的」，認為奧委會承受的壓力越來越大，最終是必要作出決定。此外，冬奧預期在明年 2 月 4 日至 20 日間舉行，目前已不太可能更改舉辦地點。

贊助商迴避人權議題

不過，目前多數奧運贊助商仍在評估支持冬奧與抵制冬奧背後的經濟效益，被美國拉上聽證會的可口可樂、英特爾、寶潔、Airbnb 和 Visa 代表，大多與可口可樂全球人權副總裁保羅·拉利持同一論調，認為「贊助商在主辦城市無發言權，遑論推遲或更改奧運地點，我們僅支持、並關注最終運動員的參賽地點。」

即使多位美國國會議員對於前述廠商的言論嚴詞譴責，但雪城大學體育管理教授里克伯頓指出，贊助商最終關注的還是奧運可以帶來多少銷售額提升效果，這也是多數情況下，公司對其利益關係者與股東負責的方式，即使美國市場因此受到影響，但企業或許仍可留住中國、澳洲或德國的市場。

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