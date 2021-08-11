立陶宛與中國起摩擦 環球時報：不排除斷交可能

針對台灣以「台灣」名義在立陶宛設立代表處一事，中國表達強烈不滿，中國外交部周二（8月10日）宣布召回駐立陶宛的中國大使。美方表達了對立陶宛的支持，中國環球時報則引述學者指，中國不排除與立陶宛「斷交」的可能。

7月中旬，台灣的外交部長吳釗燮宣布將在立陶宛首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」，該代表處使用「台灣」而非「台北」的名稱引發了北京的關注。10日，中國決定召回中國駐立陶宛大使，並要求立陶宛政府召回駐中國大使，該國敦促立陶宛立即糾正其「錯誤決定」。

美方挺立陶宛 中國官媒：不排除斷交可能

環球時報在10日的一篇報導當中引述中國數名國際關系學者觀點，稱這是中國對立陶宛所做的惡毒舉動的「嚴肅」且「罕見」的反擊，這些學者還認為，如果立陶宛政府不能糾正其在台灣問題上的錯誤，中國不排除「斷交」的可能性。

環球時報總編輯胡錫進10日在社論中還稱立陶宛是美國的「走狗」，對美國的戰略對手叫得最凶，以換取美國的保護。他說，立陶宛這個「瘋狂的小國」會「付出代價」。

美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)則譴責了中國的「脅迫」行為，並表示所有國家都應該在沒有北京干預的情況下，自由決定如何處理與台灣的關系。

普萊斯對記者說：「我們確實聲援我們的北約盟友立陶宛，並譴責中華人民共和國最近的報復行動，包括召回北京駐維爾紐斯的大使，以及要求立陶宛召回其駐北京的大使。每個國家都應該能夠在沒有外界脅迫的情況下決定自己的『一個中國』政策的輪廓。」

立陶宛：決心追求與台灣互利關系

立陶宛外交部10日表示對中國召回大使的舉動表示遺憾，並重申：「立陶宛決心像歐盟和世界其他地區的許多國家一樣，追求與台灣的互利關系。」

台灣外交部11日也轉推立陶宛外交部次長梅盧納斯（Egidijus Meilūnas）的一則推文，並贊揚立陶宛「勇敢而有原則」。推文中還說，「我們將繼續合作，以維護自由和民主，造福我們的公民。」

由於中國的壓力，台灣的邦交國減少到只有15個。台灣與其他非邦交國政府的互動也持續受到中國打壓，今年2月，南美洲國家圭亞那（Guyana）取消了對台灣在當地開設貿易和投資辦事處的許可。

上一次台灣在歐洲設立代表處是在2003年，將代表處設在斯洛伐克的布拉提斯拉瓦（Bratislava）。根據台灣外交部的說法，台灣目前在72個國家設有110個代表處。

（綜合報導）

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