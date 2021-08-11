台灣控中國施壓威尼斯影展 稱其「中華台北」

台灣外交部10日表示，威尼斯影展主辦單位在中國干預下，把兩部台灣入圍影片的國籍標註由原來的「台灣」改為「中華台北」。台灣外交部對此表達不滿，並要求主辦單位進行更正、避免矮化台灣主權。

這兩部台灣入圍片分別是導演蔡明亮的紀錄片《良夜不能久留》和鐘孟宏的戲劇《瀑布》。兩部片最初都是以台灣的名義提交的，但主辦單位後來在影展官方網站上將兩部片的國籍標註為中華台北。

台灣中央社報導，兩名導演皆分別透過團隊去信向影展官方反應，目前仍待進一步回復。

台灣外交部歐洲司副司長陳詠韶在線上記者會上說，台灣駐意大利代表處也已要求影展官方立即更正，但尚未收到答復。

陳詠韶也說：「我們將繼續與主辦單位溝通，並通過多元管道進洽，以確保我們的電影不會面臨不合理的打壓，我們的主權不會被矮化。」

國際文化活動頻受打壓

第78屆威尼斯影展將於9月1日開幕。法新社報導，在兩名入圍影展的台灣導演中，出生於馬來西亞、現居台灣的蔡明亮是島上最享有國際聲譽的導演之一，也是威尼斯影展的常勝軍。

他在1994年拍攝的故事片《愛情萬歲》贏得了威尼斯金獅獎，《郊游》則在2013年獲得了威尼斯影展評審團大獎。

然而台灣藝術家經常發現自己被排除在國際活動之外，或被要求以北京認可的名字來參加活動。而這也不是第一次威尼斯影展在國籍註明一事上引起台灣政府的注意。

台灣《自由時報》報導，像是蔡明亮執導的《金剛經》和《郊游》，都曾被標註成「中華台北」；另一名台灣導演魏德聖於2011年執導的《賽德克・巴萊》更被列為「中國，台灣」，最後經台灣外交部協調後改成「中華台北」。

隨著中國在國際間推行「一個中國」政策，不僅是與北京建交的各國政府以及國際組織不能與台灣有官方往來、就連在非政治主導的國際文化及體育活動裡，「台灣」的名稱也經常被禁止使用。剛結束的東京奧運賽事中便是如此。

2018年，台灣作家吳明益在入圍知名的英國曼布克國際獎（Man Booker International Prize）時，國籍也遭主辦單位改成「中國台灣」。後來經作者與台灣外交部關切後，主辦單位有把其國籍更改回台灣。

（中央社、法新社）

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】