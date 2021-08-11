塞港為何難解？港口面臨貨櫃航運史上最大危機

大浪、大霧和風暴都會造成船期延誤，但這波疫情帶來65年貨櫃航運史的最大混亂。

金融時報報導，諮詢業者Transport Intelligence執行長John Manners-Bell說：「疫情凸顯港口迫切需要投資。過去一年，港口基礎設施已不堪重負。」

根據物流公司Kuehne+Nagel的即時數據，全球目前有353艘貨輪被困在港口外，數量是今年稍早的兩倍多。

航運問題造成庫存短缺和交貨延遲，抬高了物價，影響到消費者。

但在疫情前，港口就面臨要為基設升級的壓力，例如自動化運作、脫碳物流，以及建設能處理新一代越來越大船舶的設施。

全球第二大貨櫃航運集團MSC執行長Soren Toft表示，以前沒有問題的講法並不正確，「港口綜合設施舊了，容量有限，而且為日益巨大的船隻提供服務的能力也受到限制」。

過去數十年，為了以規模經濟降低運輸成本，貨輪愈來愈大，但它們需要更深的碼頭和更大的起重機。以新起重機為例，下單到安裝需時18個月，港口因此很難快速回應需求的變化。

根據IHS Markit海事和貿易部門副總監Turloch Mooney，部分港口可能早就「低於標準」，無法接納新的巨型貨輪。孟加拉和菲律賓等新興市場疫情之前就老是塞港。他還說，改善基設只解決部分問題，疫情也凸顯出供應鏈上上下下都需要再加強協調、交換訊息和數位化。

一些船公司主動出擊，他們打算投資港口，以便旗下貨輪能被優先處理。最近事例是漢堡的一個碼頭營運商HHLA表示，正與隸屬中國大陸航運集團的中遠海運港口進行少數股權的談判。這將使航運集團成為規劃和投資碼頭基設的合作顆伴。