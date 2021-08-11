陸抵制「駐立陶宛台灣代表處」 美：譴責北京報復

不滿立陶宛同意設立「台灣代表處」，中國大陸宣布召回大使，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）10日表示，譴責北京報復行為，美國支持歐洲盟友與台灣發展互惠關係，並抵制北京脅迫行徑。

被問到美國是否支持其他國家同意設立「台灣大使館」，普萊斯說，「我們支持往來」。

普萊斯說，台灣是公衛、先進製造業與民主治理等領域的全球領袖，包含美國在內的國際社會均曾從與台灣往來中受惠；各國都應能不受外在脅迫，決定自身「一個中國政策」的輪廓樣貌，美國就是如此，也在符合美國的一中政策下與台灣人民往來。

我國外交部長吳釗燮7月20日宣布將在立陶宛設立「台灣代表處」，是我國在中國大陸邦交國設立的第一個以「台灣」為名的代表處，中國大陸外交部批立陶宛此舉違反兩國建交公報，決定召回駐立國大使，並要求立陶宛召回駐陸大使。

立陶宛外交部表示遺憾並重申，在一個中國原則下，決心和歐盟及世界上許多其他國家一樣，發展與台灣的互利關係。

國務卿布林肯（Antony Blinken）9日會晤日本安保局顧問秋葉剛男時，重申美日關切台海穩定重要性；普萊斯10日表示，台海局勢穩定不僅是美國維護的原則，也是美國與區域盟友討論的議題，美國將持續支持「在符合台灣人民意願與最佳利益的情況下，和平解決兩岸議題」，美國敦促北京停止對台灣施加軍事、外交和經濟壓力，要和台灣進行有意義對話。