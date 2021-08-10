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日本全國確診人數連續八天破萬人
根據最新統計，日本國內新冠肺炎確診人數10日新增1萬574人，已是連續第八天破萬人。
東京都新增2612人，是連續15天單日新增超過2000人，重症患者176人，超過1月20日的160人紀錄。
兵庫縣一名30多歲的男性上班族，7月19日從東京出差回來，22日開始咳嗽，打電話去衛生所，隔天依照指示前往指定場所採檢，確診陽性後立刻住院。他表示，住院第二天就發燒到39度，嗅覺和味覺也消失，食不下嚥。
這名病患住院兩周才出院，他自認出差期間很小心，都沒有外食，三餐都到便利商店和速食店解決，也都有戴口罩，只有在新幹線的吸菸室和速食店才會脫下口罩，「實在想不出為什麼會感染，感覺像遭遇一場意外。」
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