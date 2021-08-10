大陸疫情惡化 國產疫苗保護效力質疑聲浪升高

南京祿口國際機場爆發的本土疫情，令外界對中國大陸疫苗對抗變種病毒的有效性產生疑慮，大陸當局自然是諱莫如深，儘管其他國家所做的部分研究顯示陸製疫苗還行，但這些研究都未經過嚴格的同儕審查過程。

金融時報（FT）報導，所有新冠疫苗在對抗變種病毒時，都出現有效性降低的問題。不過，有別於BNT疫苗、AZ疫苗、莫德納疫苗，國際期刊迄今沒有一份陸製疫苗對抗Delta病毒的研究，通過嚴格同儕審查。

知情人士透露，上周有一名人民日報記者向南京衛生當局提問，這波疫情中有多少確診者已接種疫苗，也就是「疫苗破口」病例有多少。然而，他不僅未得到詳細說明，還在提出問題的一個小時內，遭上司處分。

智利接種計畫7月刊在新英格蘭醫學雜誌的研究顯示，科興疫苗在對抗Gamma等新冠病毒時，預防感染的有效性為66%，預防住院的有效性為88%。

另一份斯里蘭卡的研究發現，在282名案例中，國藥疫苗對Delta病毒產生的抗體反應，和自然感染病毒後產生的的抗體反應差不多。不過，這項研究未經同儕審查。

其他研究的結果則令人較難對陸製疫苗寄予希望。例如，最近香港大學的研究結果發現，醫護人員在接種兩劑BNT疫苗後，體內中和抗體數量是接種兩劑科興疫苗的十倍左右。