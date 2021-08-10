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兩韓恢復熱線就鬧僵 專家：北韓早算計好

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
北韓領導人金正恩的胞妹、勞動黨副部長金與正。美聯社
北韓領導人金正恩的胞妹、勞動黨副部長金與正。美聯社

北韓上月突然同意恢復兩韓聯絡熱線，動機引發分析家猜測，有人認為和即將登場的美韓軍演有關。現在看來的確如此，美韓軍演10日一啟動，北韓就拒接熱線電話，讓南韓承受壓力。

南韓智庫峨山政策研究院北韓分析家高明宣指出，北韓上月底恢復兩韓熱線，對南韓展現善意，企圖影響8月美韓軍演，這一招對北韓而言風險很低。美國不太可能取消美韓軍演，否則會顯得軟弱，所以，如果美韓軍演照常舉行，北韓就能將不上談判桌的責任推給美韓，假如美韓擱置軍演，北韓或許就會回到談判桌。

高明宣說：「現在，北韓政權大可以把對話希望破滅怪罪到拜登政府頭上。北韓會以挑釁動作回應聯合軍演，可能是發射飛彈，就像以前那樣。」

美國與南韓已有多年沒舉行大規模聯合軍演。美國前總統川普2018年在新加坡首次會見金正恩之後，就說美韓軍演應該縮減規模或暫停，讓美國國防官員大感意外。去年美韓春訓因為新冠疫情爆發而取消。後來的美韓軍演，包括本月這次在內，都在室內電腦監控螢幕前進行。

北韓上月恢復兩韓熱線後，南韓政壇開始討論本月美韓軍演是否照常舉行。南韓總統文在寅所屬執政黨共同民主黨數十位國會議員聯名請願說，如果兩韓同意恢復對話，美韓軍演應該延期。不過，共同民主黨黨魁宋永吉說，軍演屬於防禦性質，對維持和平很重要，應按原定計畫舉行。

一些分析家指出，北韓恢復兩韓熱線，主要是想讓南韓說服美國，在核談判上讓步。

北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正十日通過朝中社發表談話，對美韓決定如期舉行聯合演習表示譴責，南韓梨花女子大學國際研究教授李雷夫說：「金與正的威脅言論顯示，即使美韓軍演縮減規模，北韓仍會拿來當成不落實兩韓合作協議的藉口，並把自己下一步軍事挑釁動作合理化。」

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