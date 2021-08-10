不甩氣候危機？澳洲總理莫里森不以為然

對於澳洲政府，IPCC有關人為因素導致的氣候變化現狀的令人震撼的報告，顯然不起任何警示作用。該國保守黨籍的莫里森總理表示，他的國家在應對氣候變化方面做得足夠多了。他表示，「澳洲正盡力而為」，但對於沒有計劃的目標，他不會「代表澳洲人簽署空頭支票」。莫里森總理稱，空頭支票只會導致更高稅賦。他強調，澳洲應對氣候危機的辦法不是稅收，而是「技術」——比如俗稱的「碳捕獲」，即從地球大氣中以高能耗方式提取二氧化碳。這項技術大規模應用上的有效性未得到證實。

在首都堪培拉的莫里森官邸外，聚集了一群抗議者。有人試圖在兩座建築物的牆壁上噴灑「氣候關懷責任」字樣，被警察阻止。據路透社報導，有8人被捕。

澳洲已宣布爭取「盡快」實現溫室氣體中和，最理想目標是在2050年之前。這位人均二氧化碳排放量第二大的經合組織國家尚未做出任何進一步承諾——例如具約束力的日期或二氧化碳預算。

氣候否認者、煤炭和「燃氣」重建

澳洲是全球最大的危害氣候的煤炭出口國，亦是天然氣的最重要生產國之一。在保守的執政聯盟中，有數名與本國強勢的煤炭工業關系密切的政治家；一些政治家否認氣候變化的人為因素，或淡化其存在的危險。

莫里森本人也常以採礦業的支持者的形象出現。有一次，他甚至攜帶了一塊煤赴議會演講。與眾多他國政府不同，莫里森政府正推動經濟「以天然氣為燃料」從冠狀病毒大流行瘟疫中復甦。

澳洲自身一再受到氣候危機的影響。近年來，它經歷了可能是歷史上最大的森林大火、數次嚴重干旱、洪水和海岸侵蝕。因海水溫度升高，澳洲沿海生態獨特的大堡礁正出現珊瑚白化、物種消失現象。

政府間氣候變化專門委員會敲警鐘

IPCC本周初發布的現狀報告構成定於 11 月在英國格拉斯哥（Glasgow）舉行的世界氣候大會的關鍵事實基礎。此次氣候峰會上，2015 年《巴黎氣候協定》的締約國們希望協調其在應對氣候危機方面的下一步行動。為撰寫這份報告，來自不同國家和學科的研究人員評估了數千項研究。對締約國而言，相關認知是具約束力的數據，其氣候政策須以此為准繩。

根據該報告，與前工業化時代相比，地球有可能在2030年代就達到升溫1.5度的界值。在《巴黎協定》中，各國承諾至2100年將全球變暖限制在「遠低於2度」。然而，據此目標計算的最大排放預算未能形成具約束力的國際法規定。

（德新社，路透社）

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