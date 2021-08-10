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2019年奈洛比飯店恐攻事件英雄 SAS前士兵首度自曝身分

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
肯亞首都奈洛比市中心的都喜觀光酒店2019年遭遇索馬利亞青年黨恐怖分子襲擊，英國空降特勤團（SAS）一名正在休假的士兵（右一）身著便裝衝到現場與帶領反攻。這位SAS士兵現在決定自行上網揭露真面目，好出書說明自己如何結束這場飯店恐攻。畫面翻攝：The Sun
肯亞首都奈洛比市中心的都喜觀光酒店2019年遭遇索馬利亞青年黨恐怖分子襲擊，英國空降特勤團（SAS）一名正在休假的士兵（右一）身著便裝衝到現場與帶領反攻。這位SAS士兵現在決定自行上網揭露真面目，好出書說明自己如何結束這場飯店恐攻。畫面翻攝：The Sun

肯亞首都奈洛比市中心的都喜觀光酒店（DusitD2 Hotel）2019年遭遇索馬利亞青年黨（Al Shabaab）恐怖分子襲擊，英國空降特勤團（SAS）一名正在休假的士兵身著便裝衝到現場與帶領反攻。太陽報9日報導，這位SAS士兵現在決定自行上網揭露真面目，好出書說明自己如何結束這場飯店恐攻。

根據報導，這位前SAS士兵使用的筆名是克雷格海德（Christian Craighead），事發當時正在肯亞訓練當地部隊。根據報導，克雷格海德抵達現場後，帶著槍械闖入殺敵與確保人質，並因此次行動獲頒一枚英國次高級的特殊勇敢十字勳章（Conspicuous Gallantry Cross）。

儘管行動挽救數百條性命，克雷格海德現在卻跟英國國防部審查單位爭奪發表故事的權利。據悉之前曝光的照片中，他的臉龐不是被頭套遮住，就用後製抹掉，好保護身分不會曝光。

克雷德海格在IG留言指他別無選擇，必須趕在被曝光前揭露自己的面容，「我比自己規劃的時間要早做這件事，但他人的行為已迫使我提前過早地揭露我的臉」。

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