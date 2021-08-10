多次未成年性虐待！「淫魔富豪」受害者提告安德魯王子

「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案的受害者、同時也是長期指控者之一9日提告英國安德魯王子，指控他在自己17歲時對她進行性侵犯。

「美聯社」報導，該受害者名叫吉佛瑞（Virginia Giuffre），她的的律師向曼哈頓聯邦法院提起訴訟，吉佛瑞還在一份聲明中指出「這起訴訟是根據《兒童受害者法》提出，自己被販賣給安德魯王子並被他性虐待」。

聲明中還表示「我要求安德魯王子為他對我所做的事情負責，權貴和富人不能免於為他們的行為負責。我希望其他受害者能夠看到、可以不生活在沉默和恐懼中，而是可以通過大聲疾呼和伸張正義來重獲新生」。吉佛瑞還補充說「我不是輕率地做出這個決定的，做為母親和妻子，我的家人是第一位的，我知道這一行動將使我受到安德魯王子及其代理人的進一步攻擊，但我知道如果不採取這一行動，我就會讓受害者們失望」。

面對此案，2019年底安德魯王子曾告訴BBC，自己從未與吉佛瑞發生過性關係、堅稱「這沒有發生」，當時他還說「自己不記得見過她」。

不過根據這份尋求未指明補償性和懲罰性賠償的訴訟，對方稱安德魯王子在她未滿18歲時曾多次實施虐待，更提到有一次當艾普斯坦和安德魯王子違背她的意願強迫她發生性關係時，地點正是選在艾普斯坦女友麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）位在倫敦的家中。

訴訟還稱有一次安德魯王子在艾普斯坦的紐約豪宅中對原告進行性虐待，當時麥斯威爾強迫吉佛瑞和另一名受害者坐在安德魯王子的腿上，此外，訴訟稱吉佛瑞「害怕自己或他人的死亡、身體受傷以及不服從這三人的其他後果」，因為他們「有強大的關係、財富和權威」，而一切都是「為了滿足他的性慾」。