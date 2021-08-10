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美日外交高層會晤 重申維護台海和平穩定重要性

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務卿布林肯。路透社
美國國務卿布林肯。路透社

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）9日在華府會晤日本國家安全保障局顧問秋葉剛男，國務院會後新聞稿提到，美日重申「維護台海和平穩定重要性」，且反對任何片面破壞東海現狀的企圖。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，布林肯和秋葉剛男強調美日聯盟對維繫包容且自由開放印太地區的重要性，兩人重申共同反對片面改變東海現狀的企圖，及破壞穩定或威脅以秩序為基礎的國際秩序的行為。

普萊斯表示，美日承諾維護和平與穩定，合法且通暢的貿易活動，並尊重國際法，包括在南海等其他海域的自由航行與使用。

普萊斯說，美日還強調維護台海和平穩定的重要性；指出美日韓三邊應合作應對朝鮮半島非核化等迫切挑戰。

美日領導人4月16日在白宮會晤，會後發布的聯合聲明，「強調台海和平與穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸議題。」之後5月的日本與歐盟聯合聲明、6月的G7公報、和7月的美國與歐盟峰會公報，均沿用相同說法，如今美日外交高層會議，再度重申台海和平穩定重要性。

台海 國務院 日本

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