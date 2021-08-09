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評／奧運參賽項目省思：台灣政策扼殺水域運動？

希臘惡火燒不盡 官員遭批反應慢

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
希臘近日爆發嚴重森林大火，民眾抱怨政府救災無力，但政府表示已經儘力。（Photo on Pixabay）
希臘近日爆發嚴重森林大火，民眾抱怨政府救災無力，但政府表示已經儘力。（Photo on Pixabay）

北歐下大雨、南歐卻鬧森林大火？希臘近日傳出嚴重森林大火，造成該國第2大島尤比亞島災情嚴重，至少300棟建築遭焚毀，上千居民至少要等半個月才能重建家園。當地居民不滿政府救災太慢，但政府表示野火範圍太大，他們已經盡力。近來氣候極端，土耳其、加拿大傳出森林野火災情，但中國、西歐卻爆發洪水。

根據《半島電視台》8日報導，希臘的野火持續延燒，近日則延燒到希臘第2大島尤比亞島，但直到8日消防隊才開始進行空中滅火，也讓當地民眾抱怨官方不作為，而且只聚焦撲滅在首都雅典附近的大火。野火造成尤比亞島至少300棟建築遭焚毀，上千居民被迫撤離家園。

但政府無奈表示，由於野火延燒範圍太廣，加上資源有限，所以在尤比亞島的滅火行動比較緩慢，但都有協助災民進行撤離。希臘總理米佐塔基斯也表示，以挽救當地居民性命優先，財產維護與森林滅火並非最優先事項，目前當地的供水系統也因為火災遭到破壞，情況不好收拾。

《NPR》提到，公民保護部副部長哈達拉斯表示，他們已經盡力動員能用的消防員了，不過大火持續延燒，需要時間才能減弱與撲滅。除了尤比亞島以外，奧林帕斯山、伯羅奔尼撒地區也都陷入火海，讓希臘政府分身乏術。

2021年各地都出現極端天災，土耳其、加拿大、加州與義大利都發生嚴重的森林大火，或是極端熱浪、旱災；但德國、中國河南的暴雨卻造成百年一遇的洪災，台灣在歷經1年多的乾旱後，也在颱風與西南氣流影響下，出現淹水的狀況。

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