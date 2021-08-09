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奧運最難的運動是什麼？運動醫學專家點出了答案

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
東京奧運開幕式表演。路透
東京奧運開幕式表演。路透

在奧運五花八門的運動中，你知道最難的運動是什麼嗎？往下看答案之前，先猜猜看吧！

奧運這個體育賽事的最高殿堂，一直以來都是所有運動員最夢寐以求的舞台，4年一度舉辦的重要性和無可取代的榮耀，絕對是值得不斷磨練、精進自我的堅持，雖然比賽未必總能盡如人意，但能登上舞台，已是世上最頂尖的好手。

在今年的東京奧運上，比賽項目十分豐富，共有水上運動、射箭、田徑、羽球、籃球、拳擊、輕艇、自由車、馬術、擊劍、足球、高爾夫、體操、柔道、射擊、桌球、跆拳道、網球、排球、舉重、角力、棒壘球、空手道、滑板、運動攀登及衝浪等，總計33個競賽種類、339個競賽運動。

在這當中，每個運動都不容易、每個項目的參賽選手都是該領域最傑出的佼佼者──但要討論出最難的運動，你認為什麼運動才是最難的呢？

《insider》邀請了6位運動醫學專家，請他們自己就科學的專業，選出3種最困難的運動，這必須考量體力、技術和心理素質層面，當這些條件都具備，且能應付比賽時大場面的抗壓力時，才有可能成功。

3、游泳

游泳對許多人來說，也許是個非常休閒且愜意的運動，但當游泳牽涉到競速層面時，它可就不是一般人所能達到的境界了──往往比賽到最後的成績只是差個0.1秒，選手很可能就遭到淘汰，或與獎牌失之交臂。

泰特格雷迪策（Tate Greditzer）博士分享，游泳最難的地方，在於它是個「感官剝奪」運動，實際上運動員在水中、在那個充滿高張力的泳池內，是聽不到或看不到太多周遭的事物，選手們必須憑著經驗，在短短幾秒內產生爆發力。

在比賽時，跳水的技術、轉身的流暢度和衝刺的加速力，唯有精準掌控、零失誤，這都要靠著無數練習才能寫下紀錄。

2、體操

在眾多專家的眼中，體操是被視為最難的運動之一，他們強調，因為體操必須同時做到體力、技術和精神力。

凱薩琳達文波特（Kathleen Davenport）博士說，這些元素存在了很多風險，因為體操運動員必須同時掌握上肢和下肢的平衡，同時兼顧力量、榮韌性和耐性，才有可能登上奧運的殿堂。此外，運動員還需要力量和爆發力，加上極大的專注力，才能進行許多危險的特技動作。

若依奧運比賽順序，男子體操分為地板、鞍馬、吊環、跳馬、雙槓、單槓；而女子體操則為跳馬、高低槓、平衡木、地板。

1、水球

水球，一直以來都被視為是最難的運動項目之一，而在這次的評選中，水球依然成為第一。水球是一項結合游泳、手球、籃球與橄欖球的水中團體球類運動。比賽的目的類似於足球，射入球門愈多分則得勝。水球運動員在比賽時以游泳的方式前進，僅有守門員可以雙手同時持球。

運動媒體《Bleacher Report》依據6個指標的參數將它列為世上最艱難的運動，這包含力量、耐力、速度、敏捷性、技術技巧和身體素質。

除了整場比賽至少要踩水30分鐘保持自己在水面上、游泳至少1.6公里之外，運動員還得同時找到攻擊機會、傳球時機，背後的一切都是經過無數練習才可能得到的結果。

專家強調，水球還有一個最難的關鍵，在於它必須同時結合有氧與無氧技術，這才能在保持耐力的同時，還能夠同時衝刺和爆發。種種的條件使水球成了必須擁有最大攝氧量（VO2 max）的運動，難度自然不在話下。

（作者／魯皓平 本文出自2021.8.6《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

東京奧運 金牌 足球 比利時 排球

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