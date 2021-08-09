監視密度再翻倍！為何新加坡要在十年內加裝20萬支監視器？

「十年之內，新加坡國內將廣設警用監視器！」日前，新加坡內政部長尚穆根表示。並且，全國各地至少有20萬支的警用監視器。但未來新加坡當局，又要如何在安全和隱私間取得平衡？

國土面積僅728平方公里的新加坡，光是目前警用監視器的數量已有9萬支。也就是說，面積相當於2.6個台北市的新加坡，將在十年內廣設超過一倍的監視器。

人口約有570萬的新加坡，世界人口密度僅次於摩納哥，且新加坡也是全球上監視器密度最高的國家之一。相較有2300萬人的台灣，根據警政署截至2016年6月底的數據指出，台灣的全國治安要點錄影監視系統數量，共計16.7萬多支。

以嚴格法治聞名的新加坡，已在國內擁有極高的監視器密度，為什麼還要在十年內加裝超過一倍的監視器數量？

加裝更多監視器，可以更安全？

對此，尙穆根（K Shanmugam）也表示，不管是在新加坡或是其他國家，政府一旦要廣設監視器，都難以避免被外界批評侵犯隱私等。但這樣的說法卻忽略，多數民眾希望住在安全、可靠的環境中。

尚穆根也引用2020年蓋洛普（Gallup）所發布「全球法律與秩序指數」的排名，並指出新加坡連續數年都是治安優良的前半班。且在去年與土庫曼並列第一，約有97%的居民晚上獨自在附近散步時，是感到安全的。

時逢新加坡警察部隊（SPF）成立的200周年，他也概述新加坡治安良好的關鍵要素有：新加坡的刑事司法系統、警察部隊的領導素質，以及對社區的信任的三大因素。

「截至去年底，國內警用監視器就已解決4900多起案件，」尚穆根在3月就曾高度讚賞。並表示從2012 年以來，新加坡當局就在主要公共場所、住宅區、鄰里中心，以及停車場等區域，安裝將近9萬支警用監視器。

且在7月中，警方靠著警用監視器，僅耗費11個小時，就將持械搶匪緝捕歸案，並成功取回贓款。未來新加坡警察部隊還打算部署更多隨身相機、無人機等，主要用於遠端監視和巡邏。

監視器成為警方利器，人民竟高度滿意？

當監視器成為警方追查犯罪事件利器的同時，民眾會否覺得自身的隱私遭到侵犯？

尚穆根則引用過去調查來回應，2014 年跨國專業服務公司埃森哲的調查，就曾指出有91%的新加坡人，認為國內使用警用監視器上是感到安全和滿意的。他也補充說明，表示在社區顯眼位置設置警用監視器後，人們會感到更安全。未來在預算充裕的情況下，希望能夠在國內安裝更多監視器。

不管是新加坡所採用的警用監視器，或應用程式「TraceTogether」－類似台灣「社交距離」APP，都再度成為個人隱私權與數位法治界線模糊的爭議。

《海峽時報》的報導就指出，雖當局有詳細說明警方所採用的數據，主要用來保護、保障人民措施，以及限制擁有此類數據訪問的權限等，但仍難消除人民對於隱私侵犯的疑慮。

且2019年英國科技研究網站Comparitech調查，發現全球使用監視器最多的20個地區當中，有18就個在中國。其中，更以中國山西太原最為密集。相當於平均每千人就被119.57部監視器監視著。而新加坡，則是每千人被15.25個監視器監控著。

同篇調查也以全球數據庫Numbeo所訂定的「犯罪指數」為指標，在全球150個地區的警用監視器數量，和該地區的治安優良情況進行統計。結果也發現兩項因素之間幾乎無關。

即便擁有高密度監視器數量的山西太原，犯罪指數仍然居高不下。所以，最終設置更多的監視器，真的能降低犯罪率，並且社會更安全嗎？恐怕仍有許多待釐清的其他因素。

（作者／何晨瑋 本文出自2021.8.6《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）