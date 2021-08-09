英媒：中國間諜 企圖冒充BNO港人入境英國

（德國之聲中文網）英國《泰晤士報》批露，有中國間諜正通過申請英國政府為持英國國民海外護照（BNO）的香港人所提供的簽證，計劃入境英國。

《泰晤士報》引述政府消息人士表示，他們知道有臥底正在以逃離專制極權為由，申請BNO移民英國簽證，該人士說：「對於簽證申請人進行嚴格的背景調查，是有其原因的。BNO簽證計劃的審查過程，比任何其他簽證計劃還要嚴謹。」

末代港督彭定康向《泰晤士報》表示「我們面對的是一個利用情報人士的極權主義國家，若有人擔憂中共會在開放的社會安插線人及竊取安全機密的人，那是完全有理由的，我們應認真看待這個問題。」

彭定康並指出，他相信BNO簽證計劃是對中國實施《香港國安法》的正確回應。該法對香港人實施了嚴格的措施，表面上是為了防止恐怖主義，但許多人認為這是對言論自由的攻擊。

英國政府今年5月表示，至今收到來自香港的居留簽證申請數量已達3.4萬份，遠超過來自歐盟的申請件數；這些案件當中，有2萬宗為主申請人個案，1.4萬宗為受養人個案。

「對港警提高警惕」

彭定康對於北京對英國的影響感到擔憂，他向《泰晤士報》說：「我確實擔心北京通過這些華人社團對英國議會和英國產生影響。」他還說，中共習慣用一切手段對外國政府施加影響，為自己謀取利益…也許英國政府可以考慮限制BNO簽證持有者，參與違反英國國家利益的政治行動。

彭定康認為，在香港發生的事情是中國政府故意和有意識地破壞《中英聯合聲明》）的條約。他說：「他們正破壞香港人的生活方式和法治，相信言論自由和法治的人正離開香港，我很高興英國政府允許他們留下來。」

常協助港人移居英國丶今年65歲的Jabez Lam說，人們擔心一些旅居英國的華人會向北京報告最近港人抵達的情況。自1973年以來一直居住在英國的Jabez Lam說：「對於從香港來到英國的人而言，他們不知道哪些組織是親中共，哪些組織是中立的。」

「當我第一次與他們（赴英港人）接觸時，他們大多數人都非常警惕，需要很長時間才能獲得他們的信任。我認為他們大多數人都有創傷後壓力症候群（PTSD），因為他們在香港遭受壓迫丶迫害和鎮壓。即使他們在這，也會擔心他們家人的安全。」

他補充說，簽證計劃對於接納「參與壓迫和鎮壓人民」的香港警察，必須特別警惕。今年2月，英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）披露，英國當局過去一年內驅逐了3名在英國佯裝新聞從業人員的中國間諜，但報導中並未透露這3間中媒機構名稱。

台灣防中國滲透

台灣也對北京特務可能混在港人之中赴台感到擔憂，陸委會發言人邱垂正曾向《金融時報》表示，香港的政治環境改變，現在已經被中共完全控制，因此台灣必須防止中國利用寬松的移民政策滲透的可能性。

台灣政府2020年7月設置台港服務交流辦公室，以處理香港人道援助工作。有別於西方國家，台灣並未有完善的庇護機制，內政部早在2005年提出《難民法》草案，2016年通過初審，但至今沒有進入二讀程序。

反對聲音主要擔心會有中國滲透，而台灣憲法表明港澳與大陸地區不屬「外國」，若制定《難民法》就意味著要修訂對有關地區的「國籍」定義，牽一發動全身。

《外交政策》早前曾公布一項調查指出，無論黨派，台灣人普遍認為，香港人大規模移居台灣可能構成安全威脅，特別是來自中國的滲透和假訊息。而台灣政府也對此感到警覺，為避免中國大陸利用香港移民滲透台灣，台灣陸委會4月底曾表示正擬定緊縮未來港人赴台定居資格，增加「長期居留」申請的把關程序。

（泰晤士報、每日郵報、金融時報）

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