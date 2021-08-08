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東奧落幕！日首相菅義偉支持度創新低 首跌破三成

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
日本首相菅義偉。路透
日本首相菅義偉。路透

日本朝日新聞7日、8日進行全國電話民調，公布菅義偉支持度為28%，是自去年9月上任以來首跌破三成，創下新低。此外，不支持度過半，為53%。兩項數據都比7月23日東京奧運開幕前進行的民調還糟，當時支持度為31%、不支持度為49%。不過，有56%的受訪者認為，日本在東奧「表現不錯」，認為表現不佳的受訪者則是32%。

【中央社／東京8日電】

東京奧運今天晚間閉幕，日本朝日新聞隨即公布7日跟8日所做全國電話民調結果，首相菅義偉內閣支持率首度跌破3成，以28%創去年9月上任以來新低；不支持率也上升到53%。

這次民調結果跟上次在東奧開幕前的7月民調相比，菅內閣支持率從31%跌到28%、不支持率從49%上升到53%。談到東京奧運舉辦，有56%受訪者認為「很好」，另有32%受訪者認為「不好」。

日本政府與執政黨都期待藉由成功舉辦東奧，能讓政府支持度回升，沒想到民調結果與原本期待相違。

如果從覺得舉辦東奧很好的受訪者來看，有41%支持菅內閣，較整體受訪者比率高，雖然有一定的拉抬效果，但可能有限。

回顧2012年到2020年執政8年的前首相安倍晉三，最低的29%內閣支持率出現在2020年5月。

這次民調只有32%受訪者認為菅義偉做到「安全安心的（東奧）大會」，有54%認為沒做到；相較7月民調，當時認為做得到僅有21%，有68%認為做不到。

受訪者之所以對菅內閣持嚴厲態度，主因是對防疫對策的評價低落，只有23%給予菅內閣防疫對策的正面評價；而在無法給予正面評價的受訪者中，高達70%不支持菅內閣。

朝日新聞以隨機抽樣方式，由電訪員撥打家用電話或行動電話，針對全日本合格選民進行電訪，總計獲得1395人的有效回答。

東京奧運 日本 民調 菅義偉

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