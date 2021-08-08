塔利班發功攻勢 已佔領三座省會

當地政府證實，在阿富汗北部的昆都士，阿富汗政府軍正在同塔利班武裝展開激戰。當地一名政府官員對法新社表示，雙方在市內很多街區展開了巷戰，而塔利班顯然已經佔據軍事優勢。部分政府軍士兵已經撤退至機場。塔利班方面則宣稱，他們已經全面掌控了昆都士。

塔利班早在幾周前就已包圍了昆都士，不過迄今為止只有城區外圍發生戰鬥的報道。阿富汗戰爭期間，從2003年至2013年，德國聯邦軍官兵曾駐守昆都士，負責阿富汗北部的安全。

政府官員向德新社證實，隨著薩爾普勒（Sar-i Pul）被塔利班攻陷，目前塔利班已經控制了三個省會城市，薩爾普勒市內的主要政府建築已經被塔利班接手。政府官員已經撤退至距離市中心一公裡處的一個軍事基地。但該基地目前也已被塔利班包圍，並受到火炮襲擊。這名政府官員表示，薩爾普勒省已經基本被塔利班所控制，尚未失守的地方目前已經僅限於巴爾察普縣（ Balchab）。

今年五月，美國和北約開始從阿富汗撤軍後，阿富汗安全力量同塔利班在該國多個區域展開激戰。此前就已掌控大部分鄉村地區的塔利班武裝目前加強了對各個省會城市的攻勢。此外，他們還控制了一部分邊境口岸。

上周五，同伊朗接壤的尼姆魯斯省會薩蘭奇（Sarandsch）在基本未遇到抵抗的情況下，被塔利班佔領。這也是2016年以來，塔利班佔領的第一個省會城市。周六，朱茲詹省的首府希比爾甘市（ Schiberghan）也被塔利班接管。這裡曾是地方軍閥、阿富汗前副總統杜斯圖姆(Raschid Dostum )的權力中心。

目前，同伊朗接壤的赫拉特以及位於南部的坎大哈等重要省會城市的情況也不容樂觀。

另據德國媒體報道，德國政府上周曾同塔利班代表在卡塔爾首都多哈舉行秘密會談。德國外交部證實了雙方舉行會談的消息，但拒絕透露更多細節。而七月28日，阿富汗塔利班高層曾派團出訪北京。中國媒體報道稱，中方希望阿富汗塔利班能夠同“東伊運”等組織劃清界限。塔利班方面也承諾，絕不允許任何勢力阿富汗做危害中國的事情。而阿富汗駐華大使卡伊姆則在8月5日表示，阿富汗政府對中方立場抱有信心，希望中國可以成為阿政府與塔利班溝通的渠道。

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