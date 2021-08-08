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金正恩抱恙傳言滿天飛 專家：他若病倒全球僅15人知道

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
圖為北韓最高領導人金正恩後腦貼布對照圖。金正恩上月24至27日後腦明顯貼著一塊貼布（左上），但金正恩上月29日公開露面時貼布消失，只有留下痕跡，並無異常或外傷（左下）。（擷取自Twitter）
圖為北韓最高領導人金正恩後腦貼布對照圖。金正恩上月24至27日後腦明顯貼著一塊貼布（左上），但金正恩上月29日公開露面時貼布消失，只有留下痕跡，並無異常或外傷（左下）。（擷取自Twitter）

南韓三大報之一的「朝鮮日報」報導，網路近日流傳一張北韓最高領導人金正恩後腦勺貼著神祕貼布的照片。雖然南韓國家情報院稱，貼布拿掉後並無異常和傷口，但金正恩抱恙傳言再起。金正恩健康亮紅燈的傳言先前時有所聞，但之後他都以健康狀態再次現身。南韓梨花女子大學北韓學系教授朴元坤表示，全球僅15人能最快、最準確知道金正恩健康狀況，分別是金正恩的5名親信、中國大陸最高層官員5人，及美國領導層5人。

朝鮮日報指出，中國大陸掌握金正恩健康狀況消息最快且最準確。隨著近年大陸和北韓蜜月關係升溫，北韓對大陸也日益依賴。據說，大陸每天都密切關注金正恩健康和人身安全，收集相關情報，並直接匯報給大陸國家主席習近平。美國可能會繼大陸之後獲得金正恩情報，來源包括中央情報局（CIA）和大陸。

朝鮮日報又表示，南韓國家情報院目前正通過對北韓監聽，及相關人員情報，盡最大力量收集金正恩健康和人身安全資訊。對於南韓掌握金正恩情報的速度和準確度，一名消息人士說：「雖然比不上中美，但準確度不會太差。若金正恩真的病倒，或北韓發生政變，幾天內就會發現異常。」這些情報一定程度上可和美國共享。

金正恩 北韓 南韓

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