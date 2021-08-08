以色列再攻打黎巴嫩 劍指伊朗擴張

以色列為了克制伊朗擴張，相隔15年再次對黎巴嫩動武！黎巴嫩武裝勢力真主黨自5日起便受到以色列密集空襲，真主黨隨即也以火箭彈回敬，並強調雖然他們並不想全面戰爭，但若以色列持續空襲，他們也會有所回應。外界認為，以色列此舉是為了抑制真主黨背後，伊朗勢力的擴張。

根據《半島電視台》報導，以色列空軍自5日起，便對黎巴嫩的武裝勢力真主黨進行空襲，真主黨也不甘示弱，6日往以色列境內發射火箭彈。真主黨總書記納斯魯拉7日表示，這是以色列15年來首次襲擊黎巴嫩，如果再繼續空襲，將會面臨嚴重的報復。

他強調，並不想與以色列爆發戰爭，但必須適時保衛國家，以色列的空襲恐讓區域局勢惡化。不過空襲方以色列卻也發表類似聲明，表示並不希望與真主黨進行全面交戰。雙方曾於2006年交火，造成1200名黎巴嫩人死亡（多數為平民）與160名以色列人身亡（多數為軍人）。

《以色列時報》提到，真主黨並非黎巴嫩政府，但在國內具有強大軍隊實力，也是黎巴嫩內戰後唯一沒有解除武裝的基地組織，長期受到美國制裁，且被定義為「恐怖組織」，不過信奉什葉派的真主黨，在黎巴嫩議會仍有國會席次，具有強大的政治影響力，背後也有伊朗等國家暗中援助。

《路透社》提到，黎巴嫩目前國內經濟陷入通膨崩潰的狀況，沙烏地阿拉伯上週也發表聲明，指責真主黨要為黎巴嫩國內政治混亂、民生凋敝的狀況負責，否則國際給黎巴嫩再多援助，都無法走出爆炸案的陰霾。

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