阿富汗內戰爆發 塔利班攻下第二座城

自從美軍撤出阿富汗後，塔利班就不斷發動凌厲攻勢，7日更是再攻下朱茲詹省首府希比爾甘。目前塔利班已經攻下南部尼姆魯茲省的札蘭季，進攻相當積極，給阿富汗當局帶來很大壓力。儘管塔利班部隊已經在希比爾甘內站住陣腳，國防部仍表示政府軍仍在城內，且會在未來盡快將塔利班趕出去。

塔利班發動攻勢

根據英國《衛報》報導，希比爾甘的議長埃斯齊表示，塔利班早在10天前就對希比爾甘發動攻擊，但直到7日凌晨4點才發起他們最大的攻勢，並大約在下午1點攻下該城。目前當地部隊與不願被塔利班統治的居民已撤到仍在政府控制下的機場，希望能從該處組織反攻。

除了希比爾甘以外，塔利班也正朝另一個省會昆都士進攻，但政府軍目前成功守下重要據點，雙方仍在進行城市街巷戰。儘管美國已經自阿富汗撤軍，但仍提供空襲，於當地時間7日晚間空襲在希比爾甘內聚集的塔利班份子，造成100名塔利班份子喪生，大量彈藥與約100台車輛遭炸毀。

目標赫拉特

《英國廣播公司》指出，希比爾甘的陷落對阿富汗政府軍來說是一大挫敗。塔利班近期對阿富汗當局展開大規模進攻，已經拿下諸多鄉間地區，目前正將其目標轉向大城或重要戰略據點。重要城市如赫拉特、坎達哈與拉什克爾加等，目前都遭遇塔利班的強力進攻。

除了大規模的軍事進攻，塔利班也持續在首都喀布爾製造恐怖攻擊。塔利班本週才成功刺殺總統的前發言人，且炸毀代理國防部長的宅邸。阿富汗政府也不甘示弱的表示，政府軍也成功在拉什克爾加擊殺數十名塔利班高階將領。在雙方持續拉鋸的狀況下，阿富汗內戰恐將持續很長一段時間。

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