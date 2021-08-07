人權組織：北京奧運過後 人權並未改善

中國首都上一次舉辦夏季奧運會是2008 年。「人權觀察」全球倡議部主任沃登（Minky Worden）表示，從那時以來，中國國內人權狀況「明顯惡化」。

沃登指出，中國「正處於1989 年天安門廣場大屠殺以來最嚴重的侵犯人權狀態中」。她表示，人們看到，國際奧委會最高層官員稱，奧運會與政治無關，「我們希望會有人把這一點說給中國政府聽」。

沃登說，對於北京政權，奧運會「不僅是體育運動，而且是一個地緣政治事件，有助於提升政府和執政的中國共產黨的國內外地位」。

去年12月，國際奧委會發表了《有關國際奧委會人權策略的建議》專家報告。該文件由獨立專家、前聯合國人權事務高級專員扎伊德·拉阿德·侯賽因（Zeid Ra'ad Al-Hussein）親王和經濟與人權公共資源中心Shift副總裁戴維斯（Rachel Davis）起草。

沃登強調，「我們建議，該報告應立即被采納。如果該文件此前就已被采納，它早就能向國際奧委會提供施加影響的手段和路線圖，用以應對影響奧運會籌備和報道的侵犯人權行為。」

2015年之後

人權觀察稱，中國國內的大部分鎮壓都發生在2015年中國獲得冬奧會主辦權之後。這樣，國際奧委會本來「處於非常有利的地位。可以指出：自我們給了你們奧運會主辦權，你們就開始了這種壓制，我們要求，你們現在就結束它」。

有專家們相信，超過一百萬人，主要是穆斯林少數民族，被關押在新疆地區營地。某些專家使用了「種族滅絕」這一說法。北京政府斷然否認相關指控。

國際奧委會主席巴赫周五（８月６日）在東京曾被問及，他對維族人問題持何立場。但國際奧委會發言人不讓就此作答，理由是，作為最後一次新聞發布會，主題是對將於明天結束的本屆東京夏奧會的總結。

（德國體育通訊社SID）

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