布林肯參加東協部長會議 高度關切中國大陸擴張核武庫

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6日透過視訊參加由汶萊主持的東協區域論壇部長會議，會中談及高度關切中國大陸核武庫快速增長，指北京嚴重偏離最低核威懾的戰略，並呼籲中國大陸遵守國際海洋法，停止在南海的挑釁行為，關切其對西藏、新疆和香港持續侵犯人權。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）會後表示，布林肯在會中關切中國大陸核武庫快速增長，並與其他國家一起呼籲朝鮮半島無核化，敦促所有東協會員國一起向緬甸軍政府施壓，支持緬甸人民恢復民主治理。

華盛頓郵報日前報導，中國大陸開始在甘肅玉門市附近沙漠地區，建造100多個洲際彈道導彈發射站；普萊斯當時說，越是快速發展越難隱藏，此事令人擔憂，也引發對中的強烈質疑，呼籲核武大國能直接對話避免誤判，不過到目前為止，美中雙方並未公開就此事進行任何對話。

布林肯在另一紙聲明中代表美國政府祝賀東協成立54周年，美國與東協的戰略夥伴關係有助實現自由開放的印太地區共同願景，東協是區域架構核心；期待副總統賀錦麗（Kamala Harris）本月訪問新加坡和越南，能持續深化與該地區和民眾的接觸。

此外，布林肯6日與日本外務大臣茂木敏充通話，重申美日同盟是印太地區與全球和平、安全與繁榮的基石，雙邊談到強化合作應對包括氣候危機的挑戰，布林肯還對日本致力舉辦安全可靠的奧運會與殘奧會表示感謝。