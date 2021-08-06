洪災未及時疏散？德國政府官員涉「過失殺人」遭調查

德國萊茵蘭-普法爾茨州政府及刑事調查局周五宣布，科布倫茨檢察院開始對阿爾魏勒（Ahrweiler）官員尤爾根·普福勒（Jürgen Pföhler，基民盟）是否在三周前的洪災中負有過失殺人和過失傷害罪展開初步調查。除了普福勒外，還有另一名危機應變小組的成員也正接受調查。

有關當局指出，根據《萊茵蘭-普法爾茨州火災和災難保護法》規定，調度管理應該是由普福勒負責，擁有唯一決策權。據調查結果顯示，另一名危機小組成員至少短暫接手指揮。

此外，有線索指出7月14日洪災發生當日，尚未受到波及的阿爾河谷（Ahrtal）居民最遲應在晚間8時30分收到警告並撤離至安全地點。但初步懷疑，當地居民並未獲得明確警告，或未及時得知相關信息。事實上，阿爾魏勒區是在晚間11時左右才宣布進入災難狀態。檢察官還表示，人為疏失是導致部分人員傷亡的原因。一項評估顯示，遇難者多數於巴特諾因阿爾-阿爾魏勒（Bad Neuenahr-Ahrweiler）下游喪生。

相關的調查及審訊工作已在本周三展開。如今檢方還沒收了危機小組的文件、數據以及兩名嫌疑人的手機，目前正對其進行評估。萊茵蘭-普法爾茨州刑事調查局及檢察院表示調查工作仍需要時間，同時呼籲民眾繼續提供信息。

三周前，強降雨在北威州及萊茵蘭-普法爾茨州引發嚴重洪災。阿爾河谷等許多小鎮遭到洪水侵襲。但是在萊茵蘭-普法爾茨州就有至少141人喪生，16人仍下落不明，另有數百人受傷。

德國西部地區總計有189人因洪災死亡，引發人民對國家緊急應變網絡效率的質疑。

（法新社、德新社、路透社、福音新教通訊社）

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