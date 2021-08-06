東京電車發生隨機傷人案 犯案男子刺傷多人後落網

日本東京世田谷區行的小田急線電車，6日晚間8時半發生隨機傷人案。上行特快列車行駛至祖師谷大藏站附近時，一名男子持利刃在車廂內至少刺傷四人後，在車廂丟棄凶器逃逸，之後在杉並區落網。

受傷的四名乘客皆意識清楚，但其中兩人傷勢較嚴重，警方正調查案件細節及凶手作案動機。小田急線部分路段一度緊急停駛。

調查人員透露，犯案男子年約20多歲，作案後沿著列車軌道逃逸。

【中央社／東京6日專電】

日本東京的世田谷區小田急線電車今晚有男子在車廂內持刀亂砍，導致4名乘客受傷，其中2名乘客重傷。行凶男子逃逸，後來在東京的杉並區被找到，並已被帶到警局調查。

日本放送協會（NHK）報導說，今天晚上8時半（台灣時間7時半）左右，東京世田谷區成城學園前車站附近的小田急線（電車路線名稱）電車車廂內，有男子持刀亂砍乘客。

東京警消單位表示，有4名乘客受傷，已接受治療。4人都意識清楚，但其中2人重傷。疑似行凶的男子年齡約20多歲，行凶後跳下電車逃逸，疑似凶器的刀子和男子的手機掉落在車廂內。

今晚將近10時半，NHK快訊報導，疑似行凶的男子後來在杉並區被找到，已被警方帶到警局調查。

小田急電鐵公司表示，上行的快速急行列車行駛在成城學園前車站與祖師谷大藏車站之間時，接獲通報得知「有男子揮刀」。電車將行駛到祖師谷大藏車站前，電車緊急停車，當時該男子在第10節車廂附近，打開車廂門鎖跳車後逃逸。

日本國土交通省（相當於交通部）表示，受傷的乘客當中有一名女性腹部受傷，一名男性頭部受傷。

小田急電鐵公司表示，晚上8時30分起新宿車站與向丘遊園車站之間的北上南下列車暫停行駛。