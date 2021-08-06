德國上周曾與阿富汗塔利班秘密會談 但未提供更多細節

據德國電視二台和《圖片報》的報導，塔利班方面許諾，將保護曾為德方工作的阿富汗人，不過，德國外交官對這一承諾的可信度表示懷疑。報導稱，塔利班代表團由瓦西克（Abdul Haq Wasiq）率領。這名曾關押在美國監獄關塔那摩的囚犯是塔利班「阿富汗伊斯蘭酋長國歐洲分部負責人」。德國代表團由聯邦政府阿富汗事務專員維克（Jasper Wieck）領銜。

德國電視二台報導說，德外交部證實了與塔利班會面的消息，但未提供更多細節。目前，塔利班正越來越多地控制阿富汗。自北約軍隊開始撤離以來，極端伊斯蘭主義者的勢力已經佔領了該國大部分地區，但迄今尚未攻佔主要城市，目前塔利班正在試圖向數座省會發動攻勢。

德國左翼黨人士達格德倫 (Sevim Dagdelen) 在談到聯邦政府與塔利班談判一事時表示，試圖與伊斯蘭恐怖組織就德國在阿富汗的當地雇員的命運達成秘密協議，這令人無法忍受。她敦促立即接納處於危險中、曾為德國駐軍效力的阿富汗雇員，而不是試圖通過談判得到塔利班的安全承諾。

這位左翼黨政治家還指出，政府尚須說明可能跟塔利班做了哪些交換。達格德倫指出，「完全無法理解的是，德國政府顯然將塔利班視為當地雇員安全問題的談判夥伴，而伊斯蘭恐怖組織在其攻勢中對持不同政見者、世俗阿富汗人和少數民族成員犯下了無數暴行。」

最後一批德國聯邦國防軍駐阿富汗官兵已於6月底撤回了德國。北約駐阿使命開始於2001年9月11日美國遭遇恐怖襲擊事件之後。

（法新社）

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