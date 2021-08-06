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印尼女兵「童貞測試」廢除！ 人權組織：做正確的事情

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
印尼軍隊長期以來飽受批評、對女性招募時採取的「童貞測試」即將廢除，這個決定也受到人權組織歡迎。歐新社
印尼軍隊長期以來飽受批評、對女性招募時採取的「童貞測試」即將廢除，這個決定也受到人權組織歡迎。歐新社

印尼軍隊長期以來飽受批評、對女性招募時採取的「童貞測試」即將廢除，這個決定也受到人權組織歡迎。

「衛報」報導，這項飽受爭議的測試在印尼被稱為「兩指測試」，因為在檢查過程中，醫生會將兩根手指插入女性的陰道內，以檢查處女膜是否仍然完好無損，而那些宣稱不是處女的人將被拒絕招募。

在與印尼各地軍事指揮官的電話會議上，印尼陸軍參謀長佩爾卡薩將軍（Andika Perkasa）表示，這項長達數十年的做法即將結束，並表示女性將以與男性相同的方式被招募。佩卡薩將軍在7月18日上傳到印尼軍隊官方YouTube頻道的電話會議摘錄中提到「將根據他們是否有能力了解軍隊的教育過程來選擇新兵」。

佩爾卡薩將軍接著說道「除此之外，不會再有 （醫學） 檢查。有些事情不相關，而且我們不能再做這種檢查了，我們必須像對男性新兵一樣地對女性新兵進行同樣檢查」。

「人權觀察」（Human Rights Watch）組織表示，會議中所說的變化指的是「印尼軍隊所有部門幾十年來對女性新兵濫用『不科學和歧視性的童貞測試』」。據報導，印尼海軍和空軍將效仿陸軍，印尼軍方目前尚未回應這個決定。

「人權觀察」印尼研究員哈索諾（Andreas Harsono）也讚賞軍隊正在做「正確的事情」，並補充說「現在，領地和營指揮官有責任聽從命令，並認識到這種做法的不科學和濫用權利的性質」。

全國暴力侵害婦女委員會（Komnas Perempuan）專員奇比葉（Alim Qibtiyah）表示，她仍在等待政策轉變正式生效，但這可能意味著女性有更多機會參軍。目前印尼45萬名武裝人員中只有10%是女性。奇比葉表示「這將為女性提供更多機會，他們會因為自己的本性而被接受，對此感到自信和自在」。

印尼 人權

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