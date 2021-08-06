拜登提供港人臨時庇護 北京：干涉中國內政

美國總統拜登周四 (8月5日)簽署備忘錄，宣布目前在美國的香港公民，如果在香港政治鎮壓下有人身安全疑慮，可以得到美國臨時的安全庇護。

拜登說，此舉是回應中國政府對香港的權利和自由的「重大侵蝕」。他列舉了100多名反對派政治家、活動家和抗議者因《香港國安法》而被「出於政治動機的逮捕」，包括分裂國家、顛覆和恐怖活動的指控。他表示，還有1萬多人因反政府抗議活動而被逮捕。

除此之外，香港的選舉法也進行了修改，減少直選立法者的數量，並讓親北京的委員會得以提名與中國政府一致的立法者。

美國國務卿布林肯在提到這項新的安全庇護的措施時說：「盡管有廣泛的示威活動，使數百萬人聚集在一起，要求更大的自由，但香港的民主承諾已經黯淡。」他在一份聲明中提到，中國已經 「從根本上改變了香港機構的基石，壓制了香港人的自由」。

白宮新聞秘書莎琪 (Jen Psaki)說：「鑑於香港政府出於政治動機的逮捕和審判，媒體被壓制，以及選舉和民主反對派的空間越來越小，我們將繼續采取措施，支持香港人民。」

美國這項新的決定將「延遲強制離境」（DED）擴展到目前在美國的香港居民，允許他們在簽證過期的情況下仍可居留18個月。但這與更正式的移民類別「臨時保護身份」（TPS）不同，後者是給予因自然災害或國內政治動蕩而滯留在美國的外國公民。

美聯社引用美國國土安全部說法表示，在美國有數千名來自香港的人有資格留在美國，並在「延遲強制離境」的情況下可以避免被驅逐。

美國兩黨支持

在兩黨的支持下，共和黨參議員圖米 (Pat Toomey)稱拜登的聲明是「正確的呼籲」，並承諾美國將支持香港反對「中國的壓迫性政權」。他在推特上寫道：「香港人正面臨著令人憎惡的報復，因為他們的行動很簡單，就是大聲反對北京破壞香港自由、民主和基本權利。」

三周前，拜登政府才正式警告美國企業在香港這個亞洲金融中心經營風險日益增長。但中國外交部表示，此舉動是「無端抹黑香港的商業環境」，作為報復，制裁了7個美國個人和組織。

總部設在華盛頓的香港民主委員會是受到制裁的組織之一，它說拜登提供的DED地位 「將為目前在美國的香港人提供一條重要的生命線」。

遭香港當局發出逮捕令的朱牧民是香港民主委員會總監，他對法新社表示，臨時安全庇護意味著在繼續為香港的人權和民主奮鬥時，可以自由生活，而不用擔心被迫返回香港遭到關押數年甚至一輩子坐牢。

朱牧民分析，DED身份可能會使在美國的約1500至2000名香港學生受益，並可能使數以萬計的持旅游簽證或其他臨時簽證進入美國的香港人受益。

根據美聯社，過去這一個月，流亡海外的香港民主活動人士不斷游說美國政府通過立法，在美國提供臨時安全庇護和永久難民身份。香港警方也證實，他們手握一份超過50人的名單，如果這些人試圖離開所在的國家將會被逮捕。

他們說：「由於香港幾乎所有知名的民主人士都在監獄中等待審判，或在海外流亡，很明顯，越來越需要美國做更多的事情，特別是現在北京正在阻斷他們的旅行路線，暫停香港和英國之間的直飛航班 」。

中國駐美使館抨擊

美國為香港人提供臨時安全庇護可能會進一步損害北京和華盛頓之間的關系。中國駐美使館發言人劉鵬宇告訴法新社：「這種舉動無視和歪曲事實，嚴重干涉中國的內部事務。」

他說，自《香港國安法》生效以來，社會秩序恢復，法治和正義得到了維，權利得到了更好的保護，他補充說，「這是一個不可否認的事實，所有沒有偏見的人都會承認。」

中國在2020年6月30日在香港推出國家安全法，賦予北京對該地區司法機構更多的權力，並將許多類型的政治活動定為犯罪。

批評者說，這部法律被用來破壞1997年英國將香港交還給中國時建立的「一國兩制 」城市治理架構。法律通過後，港府開始逮捕反對派政治家，扼殺他們的言論自由，使他們害怕被拘留或其他懲罰，部份人士也陸續流亡海外。

(法新社、美聯社)

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