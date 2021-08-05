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批評克里姆林宮和普亭 俄羅斯封鎖2個新聞媒體網站

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俄羅斯當局周三（5月8日）封鎖了兩個批評克里姆林宮和總統普亭的新聞媒體。圖／德國之聲中文網
俄羅斯當局周三（5月8日）封鎖了兩個批評克里姆林宮和總統普亭的新聞媒體。圖／德國之聲中文網

俄羅斯當局周三（5月8日）封鎖了兩個批評克里姆林宮和總統普亭的新聞媒體。

總部設在倫敦的兩家媒體Oktrytye和MBKh表示，他們的網站對大多數俄羅斯網路用戶已經無法訪問。

這兩家媒體得到俄羅斯政治反對者霍多爾科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）的支持，他在2005年以欺詐、挪用公款和洗錢的罪名在俄羅斯被判入獄，2013年12月被普亭赦免釋放。

兩家媒體都表示，他們沒有收到俄羅斯當局的通知，說明他們被封鎖的原因。

據美聯社報導，封禁命令來自檢察長辦公室。

稱媒體組織和記者稱為「外國代理人」

最近幾個月，俄羅斯政府將一些媒體組織和記者稱為「外國代理人」。

這意味著他們要接受國家安全機構的額外審查。去年，幾名記者的家遭到突然襲擊。

無國界記者組織稱，俄羅斯通過「嚴刑峻法、網站封鎖、互聯網切斷，媒體限制或者消滅」，製造了「一種扼殺獨立記者的氛圍」。

有一家媒體雖然沒有受到周三禁令的影響，但是因為發表了普亭身邊人涉嫌腐敗的調查報導，被俄羅斯當局定性為「犯罪組織」。

封鎖在線藝術社區

對Oktrytye和MBKh兩家媒體的封鎖標志著莫斯科對新聞和言論自由的最新打壓。

同一天，俄羅斯當局還封鎖了在線藝術社區DeviantArt，理由是它沒有刪除被禁止發表的內容。

俄羅斯通訊監管機構Roskomnadzor指責DeviantArt未能刪除含有兒童色情、支持毒品和支持納粹內容的網頁。

它說，這家總部位於洛杉磯、由以色列網絡公司Wix.com擁有的網絡社論多次無視其要求。

俄羅斯通常對拒絕遵守監管機構要求的社交媒體機構予以罰款。

（美聯社、法新社）

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本文章由德國之聲授權提供】

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