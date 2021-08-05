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研究：超過350個假帳號網絡 推廣親中宣傳

中央社 / 倫敦4日綜合外電報導
最新研究指出，一個正逐漸壯大、擁有超過350個虛假帳號的社群網絡，正積極推廣親中論述，並試圖對被視為反中國政府的人進行抹黑。示意圖／Ingimage
最新研究指出，一個正逐漸壯大、擁有超過350個虛假帳號的社群網絡，正積極推廣親中論述，並試圖對被視為反中國政府的人進行抹黑。示意圖／Ingimage

最新研究指出，一個正逐漸壯大、擁有超過350個虛假帳號的社群網絡，正積極推廣親中論述，並試圖對被視為反中國政府的人進行抹黑。

英國廣播公司（BBC）報導，非營利獨立機構「資訊韌性中心」（Centre for Information Resilience，CIR）公布報告表示，此舉目的是讓西方國家失去合法性，同時提升中國在海外的影響力和形象。

研究發現，假帳號在網路散布譏諷異議人士，像是流亡海外的商人郭文貴的漫畫。其他出現在漫畫的爭議角色還包括「吹哨者」科學家閆麗夢，與前美國總統川普首席策略長巴農（Steve Bannon）。

這些人都曾被指控散布謠言，包括有關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的假消息。

假帳號分布在社群媒體如推特（Twitter）、臉書（Facebook）、Instagram與YouTube，有些利用人工智慧製作虛假個人圖資，有些則似乎是遭駭客盜用，因為先前完全以其他語言發文。

沒有任何具體證據顯示假帳號網絡與中國政府有關，但根據CIR，這種作業模式，類似於之前被推特和臉書下架的親中帳號。

這些假帳號強化了親中論述，類似中國國家官員和官媒的大外宣，分享的大部分內容聚焦美國，特別像是槍枝管制與種族政治等容易引發分歧的議題。

假帳號推廣的敘事手法之一，就是把美國描繪成人權紀錄不佳的國家，例如引述非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭謀殺，以及亞洲人遭到歧視等。

有些帳號則一再否認新疆的違反人權事例，像是專家表示中國當局拘留至少100萬名穆斯林，帳號稱這是「美國和西方國家捏造的謊言」。

CIR報告作者史翠克（Benjamin Strick）說：「這個網絡的目標似乎是藉由強化親中論述，來降低西方的合法性。」

CIR利用各種技術來找出網絡中的假帳號，舉例來說，合成圖像總是把眼睛放在同一位置，因此將所有圖片排列出來，有助識別出虛假的個人帳戶照片。

正常情況來說，隨意拿出一組檔案照片，會在裁剪與雙眼對齊的部分呈現多樣性。

CIR將研究分享給相關社群媒體平台，臉書隨後移除了這項研究找出的假帳號。

Youtube也表示已砍掉違反社群規範的帳號；推特表示，已刪除CIR辨識出的可疑帳號，持續進行調查。

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