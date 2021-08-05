日本導彈部署計劃曝光 專家：聯台抗中

(德國之聲中文網) 日本讀賣新聞英文網8月3日報道，日本防衛省將於2022年底以前在沖繩縣石垣島部署陸上自衛隊的導彈部隊，以抗衡在第一島鏈內日益活躍的中國海軍。

新聞引用日本防衛省官員的說法提到，這支預計部署在石垣島上的部隊規模為500至600人，其中一支部隊將配備岸艦導彈和地空導彈，另一支部隊則是可以在第一時間應對武裝突襲和大規模自然災害的警備部隊。

台灣媒體關注石垣島與台灣的位置，並分析部署反艦和防空導彈的石垣島距離台灣約300公裡，

導彈射程將涵蓋北台灣，為的就是要「威懾中國」。台灣軍事專家呂禮詩對德國之聲表示，這是日本一直以來「群島防御計劃」的一部份，如果再搭配台灣的「雄二」或「雄三」 ，以及即將從美國取得的魚叉飛彈，可以遏制中國突破第一島鏈。

他說：「日本真正的目的是透過美日安保條約把周邊海域和島嶼，包括台灣含納進防衛計劃。」

所謂的「第一島鏈」從九州向西南延伸至台灣，位於北起千島群島、南至婆羅洲的戰略位置。目前，日本在全長1200公裡的西南諸島中，在3個島嶼部署了導彈，包括鹿兒島縣奄美大島、沖繩本島和宮古島。在石垣島部署導彈是再次加強第一島鏈的防御網。

此外，日本防衛省也正在計劃在2023年底之前在米國島安裝電子戰部隊，並在馬格島建造一個新的自衛隊基地。

導彈部署影響台海戰事

呂禮詩認為，在中國不放棄武力犯台下，戰事若爆發，中國應該不會采取封鎖的戰法，除了時間長影響中國經濟，北京也不一定能承受外國制裁。他分析，在中國很有可能在攻擊台灣時，劃定台灣附近周邊的海域作為主戰領域，這麼一來，將影響日本經濟命脈。

他提到：「若台海戰爭爆發，日本第一時間未必跟台灣聯手，而是在台灣遭到軍事威脅可以從日本的位置對台灣做有利的支援 。」

呂禮詩也表示，這個導彈部隊的部署、還有近來英國伊麗莎白女王號進入菲律賓海演訓，兩個在台灣東北和東南位置，都是要防止解放軍航空母艦透過劃定「遏制點」，也就是讓美國軍艦進入無法進入的區域，來阻斷美軍馳援。

(綜合報導)

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