FMC主席：迄今尚未發現航運業者聯手操縱價格

國際海運的費率高漲，促使美國進出口商敦促美國聯邦海事委員會（FMC）介入調查，FMC主席馬菲伊（Daniel Maffei）3日受訪時指出，調查團隊正在檢視相關指控，但到目前為止，並未發現航運業者聯手操縱價格的證據。他也認為，運能需求到明年底前都不會降低。

國內海運業者昨（4）日表示，FMC主席的說法極具指標意義，澄清了近月以來的誤解，因為航商本就不可能有壟斷或聯合漲價的行為，運價高漲純粹是因為需求旺盛。

法人認為，美國總統拜登查價言論出籠後，讓市場對航運股的熱情差點熄滅，FMC此番言論等於為航運股重新點燃柴火。另外，這一波航運榮景，還看不到底，對貨櫃三雄長榮、陽明、萬海而言，全年獲利將很可觀，且明年可能更好。

馬菲伊接受海運情報業者American Shipper訪問時表示，由於調查正在進行，他無法發表評論，僅能透露到目前為止，並未發現各大航運聯盟遭控價格的證據，FMC將繼續密切監控。

馬菲伊說：「一些進口商宣稱，高運費是因各聯盟收取相同費用，但這並未違法。例如，可口可樂和百事可樂的定價相同，並不涉及共謀（操縱價格）。」

他表示，調查發現，同一聯盟內的航運業者互相競價，而非聯盟成員的航運業者，也採取相同的定價模式，這是市場機制，要指控航運聯盟推升價格很容易，但必須要有證據並加以證實，光是高運費，並未違反航運法，價格會漲到多高是由市場決定的，過去運費長期低迷時也是如此。

馬菲伊說，對中小型進口商而言，運費高漲確實是個問題，但這可能須由國會處理，「身為FMC主席，我不支持補貼進口商，也不認為拜登政府會這麼做」。

他指出，FMC能做的，是超乎市場機制定價範圍的問題，例如卡車業者和進口商只因為無法裝卸貨櫃，就要被收取費用，這不公平。他說，FMC是獨立機構，將持續評估船運聯盟活動的狀況，若航運業者真有限制艙位、拒用閒置船隻等操縱市場之舉，FMC就會採取行動。