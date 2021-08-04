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歐盟呼籲美國取消對歐洲旅行者入境禁令 

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）歐盟委員會主席馮德萊恩周三（8月4日）呼籲美國允許歐洲旅行者入境。

自6月以來，歐盟已建議27個成員國允許來自美國的旅客入境。但是，美國對歐洲旅行者仍維持著入境禁令。

馮德萊恩周三告訴德國媒體RND："我們堅持具有可比較性的對雙方都適用的規定。"

"我們正在與美國朋友聯系，必須盡快解決這個問題，"她說，"決不能讓它拖上幾個星期。"

美國和歐盟的疫情如何？

馮德萊恩指出，美國和歐盟國家的疫情"非常相似"。

根據法新社收集的數據，歐盟在疫苗推廣方面已經走在了美國的前面。歐盟已經為其59.3%的人口注射了第一劑疫苗，而美國的數字為57.8%。

但在德爾塔變異毒株的傳播中，歐盟國家和美國的病例都在增加。

截至上周，歐盟國家和歐洲經濟區的新冠病毒感染率為每10萬分之人中有200.2人，高於之前一周的151.0人。

根據美國疾病控制和預防中心（CDC）的數據，美國目前平均每天約有66606個新增病例，高於上周的平均數40597個。

目前的限制措施是什麼？

旅客在抵達美國前14天之內在歐盟申根國家或英國呆過，不得入境美國。入境禁令不適用於美國的公民和永久居民，也不適用於他們的親屬。

歐洲理事會在6月建議申根國家允許來自包括美國、澳大利亞、以色列、日本、韓國、盧旺達和中國在內的一系列國家的非必要旅行者入境。英國也取消了對完全接種疫苗的美國旅行者的強制檢疫措施。

但是，由於擔心具有高度傳染性的德爾塔的傳播，美國仍然維持著禁令。

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