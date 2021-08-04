揚言在內閣大樓引爆手榴彈 烏克蘭男子據報已遭制伏

俄羅斯官媒《RT》4日報導，烏克蘭內閣大樓的門口據報發生一起官員與不明男子對峙的事件。根據當地媒體發布的現場影像，可見到該男子正手握著像是手榴彈的物體。最新消息指出，這名男子已被拘留。

從推特流傳的畫面能見到，這位不明男子緊握被形容是爆裂裝置的物體，與一名戴口罩的男子與目擊者大聲交談，據報官員再三要求他放下手上的東西，多名行人則越過男子走進或走出大樓。

報導指出，可能是公務員或訪客的路人則似乎不擔心手榴彈威脅，反而把男子帶進建築物內。《RT》引述《Ukraine 24》電視頻道報導指出，「一名男子帶著一枚手榴彈進入內閣，聲稱建築物已被攻佔。他挑釁地威脅引爆手榴彈，聲稱自己不會活著離開那裡，準備要在牢裡服刑十年」。

稍早消息稱警方與維安部隊準備攻入大樓，將局勢迅速畫下休止符。Sputnik轉述烏國媒體消息，指這名男子現已被拘留。

#BREAKING: Unknown assailant threatens to detonate GRENADE in Ukrainian cabinet building as security officers plead with him to stand down



More: https://t.co/fzt3slt194 pic.twitter.com/ZsPvoF8emd — RT (@RT_com) August 4, 2021