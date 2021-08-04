對中釋善意無用 杜特蒂走自己的路

對中國友好，反而吃盡苦頭，菲律賓總統杜特蒂決定不甩中國了！經濟學人近日有文章指出，杜特蒂雖然任期將結束，但他希望培養女兒當總統，由他擔任副總統以維繫權力；過去他雖對中國釋出善意，但中國持續在海域侵占島嶼，也讓他決定疏遠中國，許多中國在當地投資的建設計畫都遭到拖延或取消。

對中友善遭反噬

據《經濟學人》本周分析報導，杜特蒂在2016年上台時，原本打算在美中之間游走，擺脫過去前總統艾奎諾三世較依賴美國的狀況，所以他就任不久就訪問中國，並宣布要與美國在經濟、軍事上進行脫鉤，包括結束合作軍演等，但中國卻還是持續在南海擴張，讓越南、馬來西亞與菲律賓都對此非常不滿。

今年6月過世的艾奎諾三世就曾批評杜特蒂的對中政策，就像是1930年代英、法對納粹德國的「綏靖政策（放任德國擴張，相信當時領導人希特勒終究會停止擴張）」一樣，杜特蒂與中國都刻意忽略艾奎諾政府時期，國際海牙仲裁庭通過、對菲律賓有利的「南海仲裁案」，現在看來是無比精準的評論。

對此，杜特蒂也逐漸發現苗頭不對，因此開始在各方面有意無意抵制中國：中國在當地資助的14個基礎建設計畫，目前僅3個開始動工；雖然對中國的貸款從2016年的160萬美元，提升到2019年的5.9億美元，但美、日的貸款都高達85億美元，遠高於中國，且菲對美、日的貿易總額量仍遠高於中國。

為謀權轉換路線

這在東南亞國家並不是常見的現象，中國對南海的步步擴張，讓菲律賓國內感到很大的壓力，杜特蒂的盟友開始向他施壓相關問題。《南華早報》提到，為了自己的政權延續，他轉變了過去對美、中保持距離的政策，回到過去歷屆政府與美國較友善的路線。

從菲律賓的路線轉變，也可以觀察到東協國家對於中國的兩難：中國雖然提供許多優惠貸款、協助基礎建設，但在領海主權爭議上，卻持續進逼擴張，讓東南亞的政治人物傷透腦筋，如今，因為美、中都積極爭取東南亞國家支持，東南亞各國也可以利美中相爭，替自己國家爭取最好的利益。

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