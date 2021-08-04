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捷克傳火車相撞事故 已知2死50傷
捷克西南部4日早上發生兩列火車相撞事故，造成2死50傷。其中一輛是由德國慕尼黑開往捷克布拉格的快車。捷克交通部長Karel Havlicek表示，初步回報疑似其中一輛列車駕駛闖紅燈，鑿成事故發生，情況相當嚴重，他正趕往事故現場了解。
#BREAKING: 2 passenger trains collide in southwestern Czech Republic, injuring dozens of passengers: local media #BreakingNews #CzechRepublic pic.twitter.com/JOXuwJrzeG— International Leaks (@Internl_Leaks) August 4, 2021
#BREAKING: 2 dead, 7 critically + 31 others injured after two trains, including "Western Express" connecting Munich and Prague collided near Pilsen. #CzechRepublic— Rahul Upadhyay (@rahulrajnews) August 4, 2021
📽️(@CT24zive) pic.twitter.com/zaz3wv9vT2
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