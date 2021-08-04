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捷克傳火車相撞事故 已知2死50傷

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
捷克西南部4日早上發生兩列火車相撞事故，造成2死50傷。圖／截取自推特
捷克西南部4日早上發生兩列火車相撞事故，造成2死50傷。圖／截取自推特

捷克西南部4日早上發生兩列火車相撞事故，造成2死50傷。其中一輛是由德國慕尼黑開往捷克布拉格的快車。捷克交通部長Karel Havlicek表示，初步回報疑似其中一輛列車駕駛闖紅燈，鑿成事故發生，情況相當嚴重，他正趕往事故現場了解。

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