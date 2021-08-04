捷克傳火車相撞事故 已知2死50傷

「繼轟炸以色列油輪後，這是同一海域5天內的第二起海上重大緊急事件。」英國皇家海軍與美國國防部3日對外表示：一艘巴拿馬籍的瀝青船「瀝青公主號」（Asphalt Princess），在中東的阿曼灣，疑似遭到5名武裝槍手登船挾持，並轉向朝伊朗方向駛去。

2021-08-04 12:29