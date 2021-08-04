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油輪在阿聯酋海岸遭劫持！疑似伊朗支持部隊所為

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
一支伊朗支持的部隊被懷疑是在阿拉伯聯合大公國海岸扣押一艘油輪的幕後黑手，此前英國海事貿易機構報告稱，3日有8至9名武裝人員可能在該地區「發動劫持」。法新社
一支伊朗支持的部隊被懷疑是在阿拉伯聯合大公國海岸扣押一艘油輪的幕後黑手，此前英國海事貿易機構報告稱，3日有8至9名武裝人員可能在該地區「發動劫持」。法新社

一支伊朗支持的部隊被懷疑是在阿拉伯聯合大公國海岸扣押一艘油輪的幕後黑手，此前英國海事貿易機構報告稱，3日有8至9名武裝人員可能在該地區「發動劫持」。

海事安全消息人士稱，這艘遭劫持的船是懸掛巴拿馬國旗的瀝青油輪，據報導，該油輪在通往荷姆茲海峽的阿拉伯海地區被攔截，海事安全公司「Dryad Global」和「Aurora Intelligence」的安全分析師後來推斷出這艘船為前往阿曼北部海岸港口蘇哈爾的「Asphalt Princess號」。

英國外交部在一份聲明中表示「正在緊急調查阿聯酋海岸附近一艘船隻遭遇的事故」。美國國務院發言人則表示「現在對這一事件『做出判斷還為時過早』」。

伊朗國家電視台在其網站上稱，伊朗革命衛隊否認該國的軍隊或盟友參與其中，稱這一事件是對德黑蘭採取「敵對行動」的藉口，強調「根據安全消息來源的消息，伊朗武裝部隊和中東伊斯蘭抵抗運動的所有分支都與阿曼灣事件無關」。聲明還稱，這一事件是西方國家和以色列「為國際社會輿論準備對伊朗這個光榮的國家採取敵對行動」的企圖。

伊朗外交部表示，有關3日阿聯酋海岸附近多艘船隻發生安全事件的報導「可疑」，並警告不要為德黑蘭製造「虛假氣氛」。伊朗外交部網站援引發言人哈蒂布扎德（Saeed Khatibzadeh）的話指出「有關波斯灣和阿曼灣船舶連續發生安全事件的報導完全令人懷疑」，並補充「伊朗海軍已準備好在該地區提供幫助和救援」。

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