白俄羅斯活動家被發現吊死在烏克蘭公園

（德國之聲中文網）烏克蘭警方周二（8月3日）表示，白俄羅斯活動家希肖夫（Vitaly Shishov）被發現吊死在基輔一個公園裡。

警方在一份聲明中說："白俄羅斯公民希肖夫......今天被發現吊死在基輔的一個公園裡，公園距離他的住所不遠。"

警方稱已經開始進行謀殺調查，並說他們將追查所有線索，包括可能的 "偽裝成自殺的謀殺"。

希肖夫是位於基輔的烏克蘭白俄羅斯之家（BDU）的負責人。該組織幫助試圖逃離迫害的白俄羅斯人，為他們找到住宿、就業和法律服務。

白俄羅斯總統盧卡申科大肆鎮壓本國異議人士。和波蘭和立陶宛一樣，烏克蘭成為白俄羅斯人的避難所。

希肖夫被 "陌生人 "盯梢

警方說，在當日晨跑之後，這位活動家沒有回家，也沒有回應手機呼叫。他的伴侶就他的失蹤報案。

人權組織Vyasna說，希肖夫的朋友稱他最近在慢跑時被 "陌生人 "盯梢。

烏克蘭白俄羅斯之家發表聲明說，希肖夫受到監視。聲明說，"當地信源和我們在白俄羅斯的同道"都提醒該組織有可能發生 "各種挑釁行為，包括綁架和清算"。

"毫無疑問，這是政府安全人員有計劃的行動，目的是清除反政府的白俄羅斯人。我們將繼續為希肖夫的死亡真相而鬥爭，"該組織說。

該組織說，2020年秋天，在反政府抗議導致白俄羅斯政府鎮壓異議人士之後，希肖夫被迫遷往烏克蘭。

奧運會短跑運動員在東京抗爭

白俄羅斯去年9月大選引發爭議，針對總統盧卡申科的大規模抗議活動不斷發生。面臨鎮壓的異議人士逃到了烏克蘭、波蘭和立陶宛等附近國家。

上周，白俄羅斯短跑運動員齊瑪努斯卡婭（Krystsina Tsimanouskaya）在社交媒體上批評了體育官員，被強制回國。她公開拒絕，目前已經獲得了波蘭的人道主義簽證。

因為打擊表達政治觀點的運動員，盧卡申科和他的兒子被禁止參加奧運活動。

（法新社、路透社）

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