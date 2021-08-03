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白俄流亡團體領導人被發現身亡 烏克蘭警方要查死因

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
住在烏克蘭的白俄羅斯流亡活動分子希紹夫（圖）領導一個專門協助同胞逃離當局迫害的非營利組織，3日被發現於住所附近的一處公園內上吊。畫面翻攝：Twitter/TadeuszGiczan
住在烏克蘭的白俄羅斯流亡活動分子希紹夫（圖）領導一個專門協助同胞逃離當局迫害的非營利組織，3日被發現於住所附近的一處公園內上吊。畫面翻攝：Twitter/TadeuszGiczan

烏克蘭國家警察3日表示，一名住在該國的白俄羅斯流亡活動分子失蹤一天後，被發現於首都基輔住所附近的一處公園內上吊，現已啟動謀殺調查。

根據外電報導，當事人名叫希紹夫（Vitaly Shishov），領導一個名為「烏克蘭白俄羅斯之家」（Belarusian House in Ukraine, BDU）的非營利組織，專門協助同胞逃離當局的迫害。

據報希紹夫2日上午9時出門慢跑後，卻沒有在預定的1小時後回來，打手機也找不到人，由伴侶通報失蹤。人權組織「Viasna」則在Telegram透露，希紹夫的友人稱他最近跑步時，曾被「陌生人」跟蹤。

警方表示，將追查所有的線索，包括是否可能「將謀殺偽裝成自殺」。

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烏克蘭國家警察3日表示，住在該國的白俄羅斯流亡活動分子希紹夫失蹤一天後，被發現在住所附近不遠的一處公園內上吊，現已啟動謀殺調查。路透
烏克蘭國家警察3日表示，住在該國的白俄羅斯流亡活動分子希紹夫失蹤一天後，被發現在住所附近不遠的一處公園內上吊，現已啟動謀殺調查。路透

白俄羅斯 烏克蘭 失蹤

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