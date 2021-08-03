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印度宣布派特遣艦隊進南海 將和美日澳與沿海國家軍演

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
印度海軍飛彈驅逐艦「清奈號」（INS Chennai），攝於2016年。路透
印度海軍飛彈驅逐艦「清奈號」（INS Chennai），攝於2016年。路透

印度國防部2日宣布，將派出一支4艘戰艦組成的特遣艦隊前進南海，執行為期2個月的部署，也將和美國、日本與澳洲等「四方安全對話」（Quad）夥伴進行演習。

CNN報導，這支特遣艦隊將編入一艘飛彈驅逐艦、一艘飛彈巡防艦、一艘反潛護衛艦與一艘飛彈護衛艦，在兩個月部署期間將參加一系列軍演，包括跟美日澳海軍進行2021馬拉巴爾（Malabar 2021）海軍軍演。

根據聲明，這4艘戰艦將在8月初離開印度，但沒有給出一個具體的出發日期。在部署期間的其他雙邊演習上，印度特遣艦隊將和來自新加坡、越南、印尼與菲律賓等南海沿海國家的海上單位合作。

印度國防部在聲明指出，「基於共同海洋利益及針對海上航行自由的承諾，這些海洋倡議將強化印度海軍與友好國家之間的協同與協調」。

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