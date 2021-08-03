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英、伊為油輪遭襲 雙方互召回大使

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
英國指控伊朗以無人機攻擊油輪，但伊朗否認，雙方都召回大使表達抗議。（Pixabay）
英國指控伊朗以無人機攻擊油輪，但伊朗否認，雙方都召回大使表達抗議。（Pixabay）

伊朗以色列交惡後，又惹怒英國！近日一艘以色列油輪遭不明襲擊，造成船上英國船員身亡；伊朗雖否認攻擊，但以色列、英國與美國都指控伊朗動手，也讓英國先召回自家大使表達抗議，隨後伊朗也召回駐英大使。伊朗雖於今年重返核協議談判，但近日又與西方國家產生摩擦，讓外界擔心中東緊張局勢升溫。

雙方各執其詞

根據《英國廣播公司》報導，英國政府2日宣布召回駐伊朗大使，表達對於近日以色列油輪在阿拉伯海的阿曼灣遭不明攻擊，並造成1名英國船員死亡的不滿，英國與以色列、美國都認定是伊朗發動無人機進行攻擊，首相強森更揚言，伊朗需要為其所作所為付出代價。

不過《德國之聲》提到，伊朗也將駐英大使與駐羅馬尼亞代表召回，並強調各國對於伊朗的指控毫無根據，若各國因此借題發揮，並侵害伊朗的國家利益的話，伊朗絕對會毫不猶豫地反擊。由於以色列公司持有的梅瑟街號油輪，在從坦尚尼亞前往阿拉伯聯合大公國的航程中，遭到莫名攻擊，引發以色列與英國、美國的不滿。

伊朗與西方關係惡化

以色列政府認為，伊朗是在對以色列進行報復，過去伊朗曾指控以色列企圖攻擊該國核設施，並以駭客入侵首都德黑蘭的地鐵系統，不過以色列也否認相關攻擊。雙方過去在中東交惡甚久，以色列不滿伊朗發展核武，並資助基地組織攻擊以色列，伊朗也不滿以色列不斷嘗試暗殺該國的核科學家。

伊朗雖然在拜登總統號召下，今年重返《核協議》談判，不過伊朗希望拜登政府能先解除前總統川普對伊朗施加的經濟制裁，但美國認為伊朗需要對國際原子能委員會（IAEA）的調查更加開放，否則只是隱藏自己發展核武的野心，這也讓參與協議的各國，在維也納的換約談判陷入僵局。

加上伊朗強硬派總統賴西將上任，外界擔心伊朗與各國交惡，會使中東的地緣政治再啟動盪，尤其是長期交惡的伊朗與以色列關係將更加緊張。

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