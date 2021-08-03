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美西野火控制住 土耳其仍延燒8死

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
近來美國西部野火控制取得良好的進展，俄勒岡州南部靴筒山大火1日控制率已達74％，加州也因野火火勢獲控制，取消附近疏散命令。示意圖。(photo by Jeff Head on flickr under CC1.0)
近來美國西部野火控制取得良好的進展，俄勒岡州南部靴筒山大火1日控制率已達74％，加州也因野火火勢獲控制，取消附近疏散命令。示意圖。(photo by Jeff Head on flickr under CC1.0)

野火燒不盡，美國西部火勢控制雖有良好進展，但土耳其野火仍在肆虐！近來美國西部野火控制取得良好的進展，俄勒岡州南部「靴筒山大火」（Bootleg Fire）1日控制率已達74％，加州「迪克西大火」（Dixie Fire）也因火勢獲控制，取消附近疏散命令。但土耳其南部近期仍受野火侵襲，1日又有2人因野火身亡，死亡人數已累計8人。

美國西部野火獲控制

根據《美聯社》報導，美國俄勒岡州南部「靴筒山大火」8月1日火勢控制率達74％，該州消防員表示，已在全國最大的野火中取得良好進展。這場大火自7月6日弗里蒙特-維納瑪國家森林被閃電擊中引燃以來，已經燒毀超過1,673平方公里。

另外，加州「迪克西大火」覆蓋近992平方公里的山區，有42 所建築物被燒毀。8月1日火勢控制率為32%，巴特縣和普盧默斯縣的幾個地區目前都已解除疏散命令和警告，起火的原因則仍在調查中。

土耳其也受野火侵襲

美國國家跨部門消防中心表示，目前有近22,000名消防員和支援人員正在與91場大型且活躍的野火作鬥爭，野火覆蓋面積達7,285平方公里，遍及大部分的西部各州。科學家表示，過去30年來，氣候變遷使該地區變得更加溫暖和乾燥，並將繼續使天氣變得更加極端，野火會更加頻繁和更具破壞性。

美國西部野火在近日獲得控制，但土耳其南部則持續遭受野火侵襲，據《路透社》報導，土國南部各地消防員已連續第5天為撲滅火勢而奮鬥，衛生部長柯卡指出，1日有2人因安塔利亞省馬納夫加特鎮的野火身亡，另有10人受傷，在醫院接受治療。目前野火造成的死亡人數已上升至8人。

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