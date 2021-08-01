油輪無端遭攻擊 以色列先指控伊朗

還沒找出兇手，以色列就指控伊朗為罪魁禍首？以色列近日有油輪在阿曼灣遭到攻擊，造成2名船員身亡，雖然目前案件還在調查中，但以色列31日直接指控伊朗為幕後的真兇，對此，伊朗官方尚未回應。由於以色列與伊朗長期以來都是世仇，此次衝突也讓中東的地緣政治又緊張了起來。

以直接指控伊朗

根據《英國廣播電台》報導，以色列航運大亨奧佛擁有的佐達克公司，旗下的梅瑟街號油輪7月26日在阿拉伯海的阿曼灣遭到不明攻擊，造成1名英國與1名羅馬尼亞裔的船員身亡，該公司表示事故目前仍在調查中，不過以色列外交部31日就指控伊朗需要為此負責。

以色列外交部長拉皮德譴責伊朗施行恐怖主義，並認為伊朗問題不只有以色列要面對，全世界都不能對此沉默。但目前伊朗並未對以色列的指控作出回應，且整件事故眾說紛紜，甚至還有報導傳出這次意外是因為無人機攻擊造成，英國政府也發表聲明，他們將協助逝去的國人儘快找出真相。

據《以色列時報》報導，美國與以色列官方認定，此次油輪意外是由自殺式無人機所造成的，以方甚至指控伊朗，是為了報復之前地鐵系統遭到駭客攻擊，且將最高領袖哈米尼的辦公室電話洩漏給民眾的事情；當時伊朗曾認定是以色列駭客攻擊，但遭以色列否認。

兩國長期對峙

伊朗與以色列在兩伊戰爭後關係便逐漸惡化。伊朗長期資助黎巴嫩的真主黨與巴勒斯坦的哈瑪斯組織，對以色列的國安造成威脅，且以色列也很擔心伊朗發展核武。過去10年已有5名伊朗核科學家遭謀殺，雖然以色列都沒有承認，但伊朗民眾普遍認為是以色列情報機構摩薩德下的毒手。

過去川普積極推動中東各國與以色列關係正常化，也是為了防堵伊朗在中東擴張勢力，因此伊朗與以色列的愛恨情仇，隨時牽動著中東緊張的區域局勢。

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