應對鄰國威脅 印度展開軍區體制改革

上周，印度軍方高層舉行會議，討論旨在整合陸軍、海軍和空軍的作戰能力的大規模改革。在一項得到總理莫迪支持的計劃中，目前的17個單一機構將歸入五個「戰區司令部」，以建立一個統一的機制來處理未來的沖突。

然而，統一指揮部的結構和範圍如何確定？各軍種將領爭論不休。

本月早些時候，國防參謀長拉瓦特將軍（Bipin Rawat）說，印度空軍仍然是武裝部隊的一個「輔助部門」。有報道稱，空軍不同意統一指揮部的改革。

改革「早該進行」

印度軍隊面臨來自多個方面的挑戰，包括與中國和巴基斯坦的邊境緊張局勢。

「改革早就該進行了。」斯坦福大學南亞研究學者塔拉波爾（Arzan Tarapore）告訴德國之聲，「印度軍隊在舊的結構和舊的想法下運作，如果出現新的沖突，這些結構和想法就不會有效。」

國防部前財務顧問考什（Amit Cowshish）說，印度面臨的安全威脅正在不斷演變為新的形式。

「正如去年在拉達克發生的那樣，印度與中國的邊界爭端已經進入了一個新的層面。中國也在增加對印度洋的涉足，並且一直在向印度的鄰國示好。」考什告訴德國之聲。

來自技術的威脅

退役上校、國防研究者查達(Vivek Chadha)說，印度軍隊還面臨著來自技術日益進步的挑戰。他說，無人機現在被認為是低成本的選擇。

他說：「同樣，與常規武器系統相比，進行網絡攻擊所需的那種投資是微不足道的。」

塔拉波爾對德國之聲說，「在未來的幾十年裡，更突出和持久的威脅將是信息技術的巨大進步，因為它與戰爭有關。一切都可以受到人工智能和機器學習的影響。」

印度在地區安全中的作用

在未來幾年裡，印度軍隊還可能被要求在南亞承擔新的任務。

塔拉波爾說，「印度軍隊在該地區充當的安全提供者，基本上是非戰鬥角色，包括人道主義援助、救災和維持整個地區秩序。」

他說，盡管印度軍隊已經承擔了類似的職能，但該地區以及美國和澳大利亞等合作伙伴對類任務的需求將會越來越大。

鄰國阿富汗的潛在內戰也可能對印度的安全產生影響，特別是在克什米爾地區。

考什說，「無論巴基斯坦是否能夠與塔利班達成某種平衡，它都會在印度產生附帶影響。印度不太可能親近塔利班。」

印度必須「趕上」中國

查達說，戰區化改革被視為印度的一個開端——但是中國，作為印度最大的對手之一，在這些結構改革方面遙遙領先。

查達指出：「中國已經開始談論海洋領域、武裝部隊的整合以及網絡問題的重要性。」

「就無人機技術而言，他們是全球領頭羊......在人工智能和區塊鏈等技術領域也佔據優勢，而這些方面將影響未來的戰爭。印度必須急起直追。」

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