報導洪災被監視…外國記者在陸遭騷擾 美國深表關切

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）周四（7月29日）表示，美國「對報導最近中國水災的美國和其他外國記者受到的日益嚴厲的監視、騷擾和恐嚇深表關切」。普萊斯說：「中國政府聲稱歡迎外國媒體並支持他們的工作，其行動卻背道而馳。」

在中國指責英國媒體BBC上周報導河南水災是「假新聞」幾個小時之後，普萊斯發表這一聲明。周四早些時候，中國外交部發言人趙立堅稱BBC是一個「謠廣播公司」，「BBC長期以來抱守對華意識形態偏見，多次制播假新聞」， 「對中國大肆攻擊抹黑，嚴重偏離新聞職業準則」。

記者在網上和現場皆受到騷擾

駐華外國記者協會周二表示，報導洪災的幾家媒體機構的記者在網上受到騷擾，並受到當地居民的騷擾，BBC和《洛杉磯時報》的工作人員收到死亡威脅。

在中國的德國記者比林格(Matthias Bölinger)也為德國之聲做報導，他上周在河南鄭州執行報道任務時面臨當地不明人士的騷擾。7月24日，比林格在鄭州為德國之聲做現場英語採訪時，不明人士用手機拍攝他。他說有幾個人還告訴他不允許拍攝。後來發現，人們把他和一位也在鄭州採訪的BBC記者弄混了。不明人士聲稱這位記者選擇性報導，抹黑中國。得到中國外交部許可在中國從事新聞報導的比林格甴此成為輿論焦點。

敦促中國不要削減2022年冬奧會的新聞採訪權

與此同時，普萊斯周四敦促中國不要削減2022年北京冬奧會的新聞採訪權。

他說：「我們呼籲中國作為一個負責任的國家，能夠歡迎外國媒體和全世界參加即將舉行的北京2022年冬季奧運會和殘奧會。」

(法新社、路透社)

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