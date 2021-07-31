承認著作涉抄襲加上民調重挫 梅克爾接班人受雙重打擊

泰晤士報31日報導，目前最有可能接替梅克爾出任德國總理的拉謝特（Armin Laschet）近日遭受雙重打擊，先是被迫為著作抄襲道歉，一分新民調則顯示他的受歡迎度呈現急遽下滑。

拉謝特現在是北萊茵-西伐利亞邦（North Rhine-Westphalia）總理，同時身兼執政的基督教民主黨（CDU）黨魁。據報導，他承認自己在2009年擔任該邦融合廳長期間，所撰寫一本關於移民融合的著作中，曾經省略提到一個段落的來源，並承諾檢查該書是否存在進一步錯誤。

綠黨總理候選人與拉謝特的主要對手貝爾伯克（Annalena Baerbock）日前也面臨新書涉嫌抄襲的指控，引來保守派政治人物一輪猛攻。如今拉謝特承認自己的著作省略加註，有可能導致他的團隊被政敵抨擊「虛偽」。

根據「政治晴雨表」（Politbarometer）為公廣「德國電視二台」（ZDF）製作的民調顯示，拉謝特受到洪災應對無力的衝擊，個人支持率在過去2周下滑12個百分點，僅35%受訪者認為他適合出任德國總理，落後社會民主黨（SPD）總理候選人蕭茲（Olaf Scholz）的54%。

但同一分民調顯示，CDU與姊妹黨巴伐利亞基督教社會黨（CSU）以28%的支持率排名第一，綠黨以21%排第二，SPD則以16%占第三。由於新總理將由領導新政府的政黨挑選，CDU/CSU仍有可能獲勝，使得拉謝特還是最有機會接下梅克爾的棒子。